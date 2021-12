En epidemia de dengue se podría cerrar el año en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Que la capital termine el 2021 en epidemia de dengue dependerá de la participación de la lucha contra esta enfermedad de parte de sus habitantes.



Y es que a 18 días para finalizar el año el comportamiento de las personas no puede predecirse, sin embargo, la posibilidad de iniciar el 2022 en alerta o epidemia de dengue sí es una garantía.



De acuerdo con la Región Metropolitana de Salud (RMS) se requiere el esfuerzo de todos para controlar la enfermedad endémica, que llegó a Honduras en 1977.

Análisis

Hasta la semana epidemiológica 48 - que finalizó el 4 de diciembre- el Distrito Central acumuló 7,191 casos. De ellos 6,999 son de dengue no grave y 192 de grave.



Para conocer si cerraremos el año en epidemia, Harry Bock, jefe de la RMS, explicó que todo se basa en un análisis de parámetros que varía en cada uno de los últimos cinco años estudiados. Ejemplificó que si hasta la semana 48 del 2019 se reportaron 11,260 casos, esa fue la cifra para compararlos con los 8,152 casos del 2020 y que se comparan a los 7,191 de este año.



“Tenemos menos casos que el año pasado, pero entramos en epidemia porque hay un acumulado de casos en los últimos cinco años de dengue”, indicó el especialista.

El galeno explicó que pese a las variables y datos que se deben considerar, “probablemente sí” finalicemos en epidemia.



Según Bock, las variaciones se observan desde la semana 46 (14 al 20 de noviembre) cuando se volvió a línea de seguridad, pero en la 47 (21 al 27 de noviembre) se entró en epidemia, la cual se mantiene hasta la primera semana de diciembre.

Consecuencias

En caso de cerrar con epidemia, el galeno la diferenció de cerrar en emergencia. Es decir que aunque sea una epidemia, todavía se puede controlar.



Argumentó que si solo en la semana 48 se detectaron 284 casos de no grave y solo seis de grave, esas incidencias no sobrepasan la capacidad instalada en los hospitales y, por tanto, no es emergencia.



“Un caso arriba de lo normal, de la curva roja, eso es epidemia, se sobrepasó el canal endémico en la vigilancia epidemiológica”, reiteró mientras destacaba que doce regiones de salud se encuentran en combate de dengue y la capital es la mayor por su densidad demográfica.

Acciones

Zulma Álvarez, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud en la RMS, detalló que a cada Centro Integral de Salud (CIS) se le distribuyó material sobre cómo aplicar BTI y otras gestiones de combate.



Detalló que desde 2017 se ha capacitado al personal para que sepan qué hacer en las actividades y cuánto BTI necesita cada barril, pila o recipiente en los hogares de las zonas intervenidas.



“En 500 metros a la redonda de los CIS no tiene que existir ningún criadero, eso es parte de los objetivos para disminuir los índices de larvas”, reiteró.

Sobre el tema, el personal de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) que participa en las fumigaciones reiteró que el BTI no soluciona los problemas.



Por ello solicitan a los capitalinos participar de manera conjunta en el control vectorial y erradicar cualquier posible criadero durante los barridos en las colonias con más incidencias.



La solicitud es mantener los recipientes tapados y realizar de manera frecuente “la untadita” en las pilas.

Hay que destacar que la Mesa Multisectorial Municipal mantendrá activas las brigadas integrales de casa en casa para combatir la epidemia de dengue, pandemia de covid-19 y seguir con las vacunaciones.



El personal sanitario también atenderá otras enfermedades y contribuirá a completar esquemas de vacunación.

