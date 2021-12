Alta funcionaria de EE UU se reúne con Xiomara Castro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, sostuvo este domingo una reunión con la presidente electa Xiomara Castro y su equipo de trabajo.



“Genial reunirse con @XiomaraCastroZ y su equipo. Estados Unidos continuará su asociación con Honduras bajo la nueva administración para luchar contra la corrupción, aumentar la transparencia, abordar la migración, promover los derechos humanos y lograr el crecimiento económico para todos”, escribió la alta funcionaria en Twitter.

Great to meet with @XiomaraCastroZ and her team. The U.S. will continue its partnership with Honduras under the new administration to fight corrupt, increase transparency, address migration, promote human rights & achieve economic growth for all. pic.twitter.com/E1uP0PFUbI