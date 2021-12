'Compromisos se cumplen', dice 'Mel' Zelaya sobre el Congreso Nacional

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El partido Libertad y Refundación (Libre) cumplirá cabalmente el compromiso que tiene con el Partido Salvador de Honduras (PSH) de darle la potestad a su líder, Salvador Nasralla, de proponer al presidente del Congreso Nacional.



“Nosotros tenemos un compromiso y los compromisos, además de que están firmados, se cumplen”, afirmó el coordinador general del partido de izquierda, el expresidente Manuel Zelaya Rosales.



En entrevista a EL HERALDO, Zelaya ahondó en que “el compromiso que hicimos con Salvador, claro que Xiomara lo va a cumplir, de eso no tenga la menor duda”. ¿Y si no reúnen la mayoría simple de 65 diputados?, se le preguntó, contestando: “Usted me pregunta por el compromiso y yo le digo que sí, es un compromiso y estos se cumplen”.

“Nosotros, que no manejamos dinero, que no manejamos estructura, nuestra comunicación con el pueblo se basa en el desempeño de la palabra, siempre ha sido así”. “Si no tuviéramos palabra, no tuviéramos amigos, aliados, socios, hermanos ni compañeros de lucha”, añadió.



La semana pasada el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal emitió un comunicado en el cual adelanta que “votará por un diputado(a) de Libre para que presida el próximo Congreso Nacional”.



El comunicado no es contundente sobre si votaría también por un diputado del PSH propuesto por Libre si lo propone este partido en cumplimiento con el compromiso con Nasralla.

El @PLHonduras asume hoy una postura en favor de #Honduras y en respeto a la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Sin condiciones, apoyaremos para que un diputado(a) del @PartidoLibre ocupe la presidencia del próximo @Congreso_HND pic.twitter.com/gkLhz053BM — Yani Rosenthal (@yanirosenthal) December 9, 2021

El problema que tiene Libre con el PSH es que no ajustan los 65 votos para elegir a la nueva directiva del Congreso. Según el cómputo del CNE, Libre registra 50 diputados y 10 el PSH, pero si se sumaran los 22 votos del Partido Liberal llegarían a los 82.Para escoger a la directiva del Congreso solo se requiere la mayoría simple (65).Para una eventual reforma constitucional y para elegir a las nuevas autoridades de la Fiscalía, órganos contralores y Corte Suprema de Justicia se necesita de la mayoría calificada (86 votos).

