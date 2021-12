Los llamados a boicot de Miss Universo 2021

ELIAT, ISRAEL.- La 70 ceremonia de Miss Universo 2021 se celebra por primera vez en Israel en un ambiente de llamados a boicot y de tensión política.



Y es que algunos países decidieron no enviar a sus participantes por no tener relaciones diplomáticas con esa nación, tal es el caso de Malasia e Indonesia. En el caso de Emiratos Árabes justificaron problemas de tiempo.



Sin embargo, eso no ha sido el único problema, ya que varios sectores han hecho varios llamados al boicot para apoyar la causa palestina.



Por ejemplo, el ministerio sudafricano de Deportes, Cultura y Artes había exhortado a su candidata a no ir a Eilat, argumentando "las atrocidades cometidas por Israel contra los palestinos". No obstante, Lalela Mswane viajó a la ciudad para participar en la ceremonia.



Por otro lado, organizaciones palestinas también llamaron a las candidatas a no participar en el evento.

"Exhortamos a todas las participantes a retirarse, para evitar cualquier complicidad con el régimen de apartheid de Israel y su violación de los derechos humanos de los palestinos", pidió la Campaña palestina para el boicot académico y cultural de Israel.



Las participantes han hecho un recorrido por varios sitios turísticos, lo que les ha provocado críticas por su falta de sensibilidad cultural.



Durante una visita a la ciudad de Rahat, llevaban faldas con bordados palestinos tradicionales y enrollaron hojas de vid.