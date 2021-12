Las polémicas que rodearon la vida de Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Vicente Fernández, como personaje famoso y mejor cantante, fue muy querido por el público pero a la vez no estuvo exento de la polémica y los rumores, uno de los más sonados, el de supuesta infidelidad.



Durante la amplia trayectoria del también llamado “El Charro de Huentitan” los señalamientos por sus declaraciones “homófobas”, carácter “explosivo” y hasta acoso a mujeres empañaron su vida.

Estas son las polémicas más sonadas de “Chente”:

Video viral de 2021

Era enero de 2021 cuando un video, subido a las redes sociales, evidenció al popular cantante tocando el pecho de una mujer sin su consentimiento. Tras las críticas por el acoso del cual presuntamente fue víctima, la joven declaró que no se dio cuenta en el momento, sino hasta que se viralizó el video y se dijo violentada.



Lo que empezó como el pedido de una foto al ídolo, terminó con sendos comentarios en contra del patriarca de la dinastía Fernández quien, al final, terminó disculpándose y aduciendo el hecho a un “accidente”.

Un beso subido de tono

A finales del 2018 se difundieron un par de fotos en donde se ve al “Charro de Huentitán” besando a un par de jóvenes, una de ellas en la boca.



En ese entonces “Chente” tenía 78 años y la viralización de las imágenes le valió una serie de críticas por la apreciable diferencia de edad de las jóvenes retratadas.



Los comentarios en redes sociales versaron desde el “esa muchacha ya agarró sugar daddy” hasta el “también besa a su hijo, eso ya no es nada nuevo”.

“Sabía con quién se casaba”

Los rumores sobre la infidelidad de “Chente” a su esposa “Cuquita” han sido, quizá, los más recurrentes a las que se ha enfrentado el cantante.



En una entrevista, concedida a la periodista Martha Patricia Castañeda, el de Huentitán aceptó que no ha sido un santo, además de agregar que su esposa, María del Refugio Abarca Villaseñor, sabía con quién se casaba.

“No fui un santo, pero nunca me vieron. Nada más es ser discreto”, confesaba en la entrevista realizada en 2019.

“No sé si era homosexual”: Vicente no quiso trasplante

Era mayo de 2019, cuando don Vicente realizó declaraciones homofóbicas en una entrevista al asegurar que él no se iba a poner el hígado de otro.



Ante un probable trasplante de hígado que paliara el cáncer que sufría en aquel entonces, el cantante aseguró que no lo permitiría.



“Cuando me lo dijeron interrumpí la gira. Me quisieron poner el hígado de otro #$%& y dije: no amigo, yo no me voy a ir a dormir con mi mujer con el órgano de otro #$%&, ni sé si era homosexual o drogadicto”, expresó.



Sus declaraciones en ese entonces rompieron fronteras y medios como El País de España, las replicaron con las consiguientes críticas.





“Le voy a escupir en la cara”: Chente a Trump

Durante uno de sus últimos conciertos en la Ciudad de México, en 2016, el cantante se le fue a la yugular al entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.



Ante miles de fans, Vicente afirmó que el día que se encontrara a Trump le escupiría a la cara, mentaría a la progenitora y diría lo que nunca le han dicho en “su vida”, lo que le valió una andanada de aplausos.