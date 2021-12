Amigos de Julio Cálix lamentan brutal emboscada contra el excandidato  

OLANCHITO, HONDURAS.-El crimen contra el excandidato a la alcaldía de Olanchito, Yoro, por el partido Liberación Democrática de Honduras (Liderh), Julio Cálix, ha causado conmoción en la comunidad, quienes aseguran que él era un hombre de bien.



Las personas que lo conocían lo describieron como un hombre honesto y un amigo leal, por lo que la noticia del crimen es algo muy inesperado.



"Era un persona humilde, trabajadora, sociable, muy querida en la población y esto nos lleva a la tristeza, sinceramente que esta noticia nos cae como un balde agua fría", aseguró uno de sus amigos que llegó al lugar del crimen para apoyar a los familiares de Cálix.

LEA: Conmoción por la muerte de dos jóvenes en aparatoso accidente en Olancho



"Era muy atento, un buen amigo de esos sinceros, sinceramente que no hay palabras para describir esto", reiteró el hombre que pidió no ser identificado.



De igual manera, otro vecino de la localidad donde ocurrió el crimen lamentó el hecho, asegurando que "él era una persona servicial y ya le habían hecho atentados".



La familia de Cálix no se ha pronunciado sobre el crimen del excandidato de Liderh, quien fue emboscado la mañana de este sábado en la carretera que conduce a la comunidad de El Ocote, en Olanchito.

ADEMÁS: Amante del canto y de Jesús: así era Kimberly Almendares, policía muerta en accidente