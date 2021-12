Allisson Lozz revela por qué no le gusta que le pidan fotos en la calle

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La exactriz mexicana Allisson Lozz se confesó en las redes sociales hace unos días y reveló que no le gusta que le pidan fotografías mientras está en la calle con su familia, porque su vida en el mundo del entretenimiento quedó atrás.



Lozz, que lleva más de 10 años alejada del medio artístico, expresó: "No me gusta que me pidan fotos porque cuando salgo estoy con mis niñas, es momento familiar, entonces se cortan esos momentos, esos literal momentos que son supervaliosos para mí".



Sin embargo, dijo: "Cuando estoy trabajando sí me tomó fotos; por ejemplo cuando estoy en lo de Mary Kay y todo eso me tomo fotos con las personas que están en el negocio, pero cuando estoy yo pasando tiempo con mi familia no".

Agregó: "Dice la Biblia que hay tiempo para todo y ese tiempo es con mi familia y para mi familia, entonces no me tomo foto con nadie y no me gusta".



Sus hijas saben que en algún momento fue famosa, por lo que no les impacta que algunos fans se le acerquen.



Lozz también dijo que cambió su apellido a Gutiérrez luego de casarse para evitar que la reconocieran en público.