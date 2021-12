Kamala Harris quiere trabajar con Xiomara Castro para aumentar oportunidades económicas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habló por telefóno con la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, para felicitarla por su victoria en los comicios generales del pasado 28 de noviembre.



Harris, a través de un tuit, informó que el viernes habló con Xiomara Castro "para felicitarla por su histórica victoria como la primera mujer presidenta de Honduras".

Agregó que "esperamos trabajar con la presidenta electa Castro para aumentar las oportunidades económicas".



De igual manera, destacó que se sumará a "combatir la corrupción y profundizar la asociación entre Estados Unidos y Honduras".

Kamala Harris, este 2021, se convirtió en la primera vicepresidenta mujer de Estados Unidos, un hecho sin precendentes, al igual que en Honduras, luego que Xiomara Castro se posicionara ganadora con más de 1.7 millones de votos a su favor.

Yesterday I called to congratulate Xiomara Castro on her historic victory as Honduras’ first female president. We look forward to working with President-Elect Castro to increase economic opportunities, combat corruption, and deepen the partnership between the U.S. and Honduras.