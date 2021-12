El mensaje de Biden tras tornados que dejaron al menos 70 muertos en Kentucky

MAYFIELD, ESTADOS UNIDOS.-Los tornados que azotaron el centro y el sur de Estados Unidos la noche del viernes y la madrugada del sábado dejaron al menos 70 muertos solo en Kentucky, dijo el gobernador de este estado el sábado por la mañana.



"Estábamos bastante seguros de que íbamos a perder más de 50 kentuckianos. Ahora estoy seguro de que esa cifra supera los 70, y bien podría superar los 100 al final del día", dijo Andy Beshear en una conferencia de prensa.

Además, el presidente Joe Biden dijo este sábado que los mortales tornados constituyen una "tragedia inimaginable".



"Perder a un ser querido en una tormenta como esta es una tragedia inimaginable. Estamos trabajando con los gobernadores para asegurar que tienen lo necesario para la búsqueda de sobrevivientes y la evaluación de daños", tuiteó el mandatario estadounidense.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.