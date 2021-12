Solidaridad y amor marcan el arranque de la Teletón

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bajo el lema “Junto a ti todos los días” inició la edición número 32 de la Teletón con una meta de 65 millones de lempiras.



El evento, que se desarrolla de forma virtual por la pandemia del coronavirus, inició con música y mucha solidaridad.



BAC Credomatic se convirtió en uno de los primeros donantes de la noche al hacer entrega de un cheque por la cantidad de .... lempiras.



Aunque la obra de amor no se desarrolle de manera presencial, esto no limita la posibilidad de donar ya que están habilitadas las cuentas en las instituciones bancarias del país, de esta forma se podrá llegar a la meta.



Esta es la segunda Teletón del año pues la edición que correspondía del 2020 se realizó en febrero, luego que se reprogramara debido a la pandemia de covid-19.

La jornada de amor que cada año une corazones y voluntades inició ayer temprano con una misa de acción de gracias dirigida por el padre Juan Ángel López, párroco de la iglesia Sagrado Corazón, quien hizo un llamado a los hondureños a sumarse.



Son 27 horas de solidaridad que concluyen este día a la medianoche y con lo recaudado se pretende dar mantenimiento a los centros de rehabilitación del país y abrir otras dos Unidades Comunitarias de Rehabilitación.



“Realizamos esta misa para encomendarnos a Dios y que podamos obtener un resultado positivo y continuar en 2022 el mantenimiento de todos nuestros centros de rehabilitación para los compatriotas que lo requieren”, dijo el presidente de la Fundación Teletón, Rafael Villeda.



Entre 2020 y 2021 se inauguraron las unidades de Choloma y Santa Bárbara, estas se añadieron a los centros de rehabilitación de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Catacamas, La Esperanza y Choluteca.



Son más de 16 mil pacientes los que se atienden año con año según registros de la Teletón y en total se supera la cifra de 250 mil hondureños atendidos desde que se iniciaron operaciones en 1987.



Con la llegada de la pandemia aumentó el número de ciudadanos en busca de ayuda, ya que muchos enfrentan secuelas a causa del coronavirus.



Uno de esos hondureños es Miriam Romero, quien perdió la movilidad de sus piernas y requería de oxígeno tras superar la enfermedad.



“Llegué a Teletón en silla de ruedas. Mejoré una barbaridad, si me hubieran visto al momento que llegué a Teletón y me ven ahora he avanzado mucho, no había valorado a la Teletón, la cual no nació por casualidad, fue Dios el que estuvo presente y sigue estando presente en el corazón de las personas que llevan a cabo esta obra”, testificó.



En septiembre de este año se inauguró un nuevo programa de atención a pacientes poscovid que resultaron con secuelas físicas después de la infección, el mismo cuenta con el acompañamiento del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para atender de manera integral las necesidades de los pacientes. El protocolo de atención cuenta con psicólogos para personas que tienen duelo o estrés postraumático. Son más de 500 hondureños atendidos a la fecha. Asimismo, Teletón ha hecho adaptaciones para atender a niños que salen de hospitales pediátricos y necesitan rehabilitación.

Artistas

“Van a participar 26 artistas nacionales y siete internacionales, será un evento con mezcla de realización presencial y virtual, iniciando el viernes (ayer) a las 9:00 de la noche y concluyendo el sábado a las 12:00”, expresó Rafael Barrientos, director de la junta directiva de Teletón. Los artistas que se unen a la obra de amor son Polache, Banda Blanca, Denise Durán, Chicas Roland, Kassabe, El Chevo, Mago Vega y Pilo Tejeda, entre otros.



Además de estrellas internacionales como Nadia, Alexis Siles, Sonora Dinamita, Lucho Muñoz, Melody, Doble Sentido, Gabriel Coronel y Alex Syntek.



En promedio 9,425 adultos y 4,904 niños son atendidos anualmente en los diferentes centros, un “45 por ciento son casos nuevos y los demás son personas que continúan su tratamiento”, dijo Elizabeth Vinelli, directora ejecutiva de la Fundación, “de estas personas, cerca del 86.2 por ciento concluyen con éxito sus objetivos de tratamiento, según datos nuestros”. Teletón tiene habilitado diferentes puntos digitales en los que desde la comodidad de su hogar puede realizar s donativos. También puede donar a través de las diferentes promociones que los patrocinadores tienen habilitadas.

