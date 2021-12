Ómicron pondría en riesgo a 4.7 millones de hondureños sin vacuna

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presencia de ómicron en Honduras, la nueva variante del coronavirus, pondría en riesgo a más de 4.7 millones de personas que, hasta la fecha, son las que no cuentan con ninguna de las tres dosis de la fórmula.



Para los especialistas en primera línea de asistencia es difícil asegurar que la cepa descubierta por científicos sudafricanos en noviembre pasado esté en el territorio, pero todo indica, según sus hipótesis, que la mutación ya estaría afectando a la población de manera sigilosa.

La jefa del Laboratorio Nacional de Virología, Mitzi Castro, dijo que, pese a que el ómicron se acaba de confirmar en México (la nación más cercana con la variante), las posibilidades de que esté en Honduras son considerables.



“Es posible que la tengamos. En el país, de manera oficial, tenemos a beta, gamma, alfa y delta, por lo que se puede tomar como que esté por el antecedente”, comentó.



“Tenemos que estar atentos como si ya estuviese confirmada en Honduras”, añadió.



Y es que de oficializarse ómicron en Honduras, más de 4.7 millones de individuos corren peligro debido a que no se han aplicado ninguna de las tres dosis, una situación que podría derivar en el crecimiento de enfermos y decesos.



Los números de la Secretaría de Salud muestran que en el país se han suministrado 8.6 millones de dosis, de las cuales, 4.8 corresponden al primer pinchazo, 3.6 al segundo y un poco más de 231,000 al tercero.



Ese panorama se traduce en que el 49% (cinco de cada diez) de la población nacional se encuentra, hasta el reporte más reciente de Salud, sin ninguna de las fórmulas en sus organismos.

“La vacuna más la bioseguridad son vitales para sobrevivir en esta pandemia”, recomendó Castro, quien además expresó que “los que no se han vacunado deben hacerlo porque esta nueva variante puede ser mortal”.



Honduras ha experimentado en las últimas semanas un descenso en los fallecimientos, hospitalizaciones y número de enfermos a diario como respuesta a la vacunación que cursa desde el pasado 25 de febrero de este año, según los médicos.



“Pensamos que con los mítines políticos los casos iban a crecer, pero vemos que no fue así, y la única razón se debe a que esa población estaba vacunada y la mayoría cuidó la bioseguridad”, aseveró Castro.



“En el Laboratorio Nacional nos preparamos ante la presunción de los rebrotes para hacer pruebas masivas, pero no ocurrió nada fuera de lo normal”, añadió.

Ómicron preocupa

Oficialmente reportada en Sudáfrica el 24 de noviembre, la nueva variante ómicron ya está presente en todos los continentes, afectando más a los no vacunados.

Se han señalado casos en 57 países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Europa se ha identificado en 19 naciones, de acuerdo con las últimas cifras.



Varios de ellos, incluido Francia, ya han tomado medidas para tratar de limitar la propagación por su territorio.



La mayoría de naciones, tanto como las que tienen y no tienen a ómicron, han limitado sus ingresos de viajeros de los países de Sudáfrica.

