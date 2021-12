Comisión de dictamen avala que Congreso nombre a Ricardo Álvarez como diputado al Parlacen

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una Comisión de Dictamen pidió este viernes al Congreso Nacional nombrar al designado presidencial de Honduras, Ricardo Álvarez, como diputado al Parlamento Centroamericano por el período del 27 de enero de 2022 al 26 de enero de 2026.



La petición se realiza luego de que se analizará la solicitud del Secretario de Estado de la Presidencia Abraham Alvarenga Urbina mediante Oficio SDP No. 424-2021 bajo Autorización No. 205-2021.

Apegados a la Ley interna donde se permite que los exjefes de Estado y de Gobierno, ex vicepresidentas, ex vicepresidentes, ex designadas, ex designados a la Presidencia de la República puedan ser parte de este foro internacional, la comisión solicita que Álvarez obtenga su nueva función al terminar su período como diputado del Parlacen.



"Esta Comisión avala que el ciudadano Ricardo Álvarez Arias, por sus destacados servicios a la patria en el período constitucional que recién finaliza, merece la confianza del Congreso Nacional de la República, para desempeñarse como Diputado al Parlamento Centroamericano", avala la la comisión.

Dictamen textual

Los suscritos miembros de la COMISIÓN ESPECIAL PARA ATENDER ASUNTOS SURGIDOS DURANTE LA PANDEMIA COVID-19, nombrados por el Presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional, para emitir Dictamen en relación al Proyecto de Decreto remitido ante la cámara legislativa por el Secretario de Estado de la Presidencia, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA mediante Oficio SDP No. 424-2021 bajo Autorización No. 205-2021, en fecha 09 de diciembre del año 2021, orientado a someter a la consideración del Pleno de Diputados el nombramiento del ciudadano Ricardo Antonio Álvarez Arias, como Diputado al Parlamento Centroamericano por el período del 27 de enero de 2022 al 26 de enero de 2026, sobre la tarea encomendada nos manifestamos de la siguiente manera:

PRIMERO: El Parlamento Centroamericano es un órgano político del SICA con funciones de planteamiento, análisis y recomendación; legitimado democráticamente porque sus representantes son electos libremente por sufragio universal en todos los países miembros su Tratado Constitutivo data de 1987 y tiene su origen en los Acuerdos de Esquipulas. Tiene su sede en la ciudad de Guatemala y está vigente desde el 28 de octubre de 1991, la contribución del PARLACEN como foro de debate político es muy relevante para la estabilidad de la región.



SEGUNDO: Esta Comisión considera que siendo Honduras un Estado signatario de este organismo y en cumplimiento del artículo 15 de su Reglamento Interno se determina que para la elección de Diputadas y Diputados Centroamericanos, cada Estado Parte debe elegir a sus Diputadas y Diputados Titulares y Suplentes ante el Parlamento Centroamericano, de conformidad con su legislación interna y acorde al sistema democrático pluralista que garantice elecciones libres y participativas, en condiciones de igualdad, procurando la equidad de género, en los respectivos partidos políticos.



TERCERO: Del mismo modo esta comisión se manifiesta en cuanto a que de conformidad con el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, los mandatos de las Diputadas y Diputados Centroamericanos tienen la misma duración del período presidencial del Estado donde resultaren electos, tomándose para el efecto las fechas establecidas por la autoridad u órgano electoral competente.



CUARTO: Esta comisión reitera que debe considerarse que los procesos electorales en los Estados Parte del Parlamento Centroamericano no se realizan simultáneamente, las Diputadas y Diputados Centroamericanos electos toman posesión de sus respectivos cargos, una vez haya concluido el período de sus antecesores.



QUINTO: Así mismo reiteramos que las y los exjefes de Estado y de Gobierno, ex vicepresidentas, ex vicepresidentes, ex designadas, ex designados a la Presidencia de la República de los Estados Parte del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), duran en su calidad de Diputada o Diputado Centroamericano, el mismo período presidencial de sus respectivos Estados.



SEXTO: En conclusión, esta Comisión avala que el ciudadano RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, por sus destacados servicios a la patria en el período constitucional que recién finaliza, merece la confianza del Congreso Nacional de la República, para desempeñarse como Diputado al Parlamento Centroamericano.



En consideración de lo antes referido, esta Comisión emite opinión favorable en relación a la conveniencia de debatir la iniciativa planteada y recomienda que se proceda a su debate conforme al texto que se adjunta.

