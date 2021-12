Salud convertirá la Villa Olímpica en un megatriaje tras cierre de centros

El triaje del CCI fue trasladado a la Villa Olímpica, pero aún no es habilitado. (2) A la Mayangle acuden pacientes de Comayagüela. Foto: Efraín Salgado/Mavin Salgado/El Heraldo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los centros de triaje que atendieron a pacientes con covid-19 por más de un año en la Mayangle y en el Juan Pablo II serán removidos antes de finalizar el año.



Con estos traslados, el Distrito Central solo tendrá activos el 50% de los triajes, ya que solo tres de los seis centros finalizarán el 2021 con consultas: el Centro Cívico Gubernamental, (CCG), la Universidad Católica y el Milla Selva.



El jefe de la Región Metropolitana de Salud, Harry Bock, reveló a EL HERALDO que hasta el 16 de diciembre atenderá el triaje del Juan Pablo II y la Mayangle hasta el 31 de ese mismo mes.

El galeno explicó que algunos de los lugares donde están ubicados los triajes son privados, por ejemplo, donde se ubica el centro del Juan Pablo II ya no funcionará más por petición de los encargados, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Alcaldía Municipal.



Según la notificación de las autoridades de la Secretaría de Salud, esto se debe a que activarán el Bazar del Sábado en las instalaciones.



De igual forma fue solicitado el multimercado de la Mayangle, donde opera el solitario triaje de Comayagüela.

A la Mayangle acuden pacientes de Comayagüela. Foto: Efraín Salgado/Mavin Salgado/El Heraldo

Megatriaje

Las autoridades sanitarias analizan instalar un megatriaje en las instalaciones de la Villa Olímpica, es decir, que todos estos centros que cerrarán sus atenciones serán reubicados en uno de los gimnasios de este espacio deportivo.



Cabe mencionar que desde el 12 de noviembre fue trasladado el triaje del Centro Cristiano Internacional al gimnasio tres de la Villa Olímpica y a la fecha no han realizado ninguna consulta porque no ha terminado su instalación.



Bock indicó que a inicios del otro año es posible que también trasladen el triaje del Milla Selva debido al retorno a clases presenciales en los centros educativos, pero hasta ahora no han sido solicitadas de manera oficial estas instalaciones.

El mismo caso sería en la Universidad Católica de Honduras, ya que también se eliminaría el triaje de este lugar por las mismas razones.



De ocurrir estos cierres, la capital solo quedará con dos triajes activos: el del CCG y la Villa Olímpica, que aún no ha sido habilitado.



El megatriaje lo acondicionarán según el cierre de cada centro de atención, esa es la alternativa de las autoridades actuales de Salud, aunque reconocen que pueden existir otras opciones que dependerán del comportamiento de la pandemia y del próximo gobierno o de las nuevas autoridades sanitarias.

“Los casos se reportan gradualmente y con esta nueva variante ómicron, que en cualquier momento puede ingresar, estamos dudosos del comportamiento que vaya a tener. Lo importante es que ya las autoridades estamos viendo en concentrar en un solo megatriaje el resto de los pocos casos que van saliendo”, dijo el galeno.



Por su parte, el coordinador del centro de triaje de la Mayangle, Dany Ramos, lamentó la decisión del traslado porque considera que Comayagüela se quedaría sin cobertura de atención por síntomas de covid-19.



“En Comayagüela es el único triaje que está y definitivamente sería una pésima decisión que las autoridades actuales vayan a cerrarlo en esta zona”, advirtió.

Ramos reconoce que este lugar es privado, pero considera que vale la pena hacer un esfuerzo por mantener en funciones este triaje en la Mayangle. “Epidemiológicamente la zona de Comayagüela es una de las más afectadas por covid-19 y lo seguimos viendo en todo este año”, lamentó.



El triaje reciben al día entre 90 y 100 pacientes y a la semana tienen entre uno y dos ingresos a las salas de estabilización.

