FMI: 'Deuda de Honduras subió, pero es sostenible'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de Honduras aumentó considerablemente la deuda pública en los últimos dos años por la crisis económica derivada de la pandemia y las tormentas Eta y Iota.



Sin embargo, el país tiene una deuda sostenible y capacidad de pago, manifestó Jaume Puig, representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Honduras, luego de que circularan noticias en que aseguran que el país tiene una deuda al borde del colapso.



“Es cierto que el nivel de deuda pública ha aumentado en estos dos años… esto refleja tanto los déficits fiscales mayores a causa de la respuesta a la pandemia y las tormentas, como también la contracción de la economía por los choques, y esto ha sido una tendencia general en el mundo”, expresó Puig.

No obstante, afirmó que “el nivel actual de la deuda de Honduras es sostenible y hay una capacidad de pago adecuada de esta deuda, tanto doméstica como externa”.



El FMI aprobó el cambio del acuerdo que tenía con Honduras, de precautorio pasó a ser de desembolsos. Es decir que inicialmente no se contemplaba desembolsar dinero, pero con la pandemia el Fondo amplió la disponibilidad hasta más de 700 millones de dólares para Honduras.

Peso de la deuda

La deuda pública del gobierno central de Honduras es de $15,466.8 millones, al 30 de septiembre pasado. La deuda externa suma $8,185 millones y $7,281.8 millones la interna. Respecto al Producto Interno Bruto (PIB), que es de $26,419.7 millones, el saldo de la deuda pública de Honduras es de 58.6%.



La deuda incrementó en $3,317.8 millones y en 27.3%, ya que al 31 de diciembre de 2019 el saldo fue de $12,149 millones.

Hugo Noé Pino, quien es parte del equipo económico del gobierno electo de Xiomara Castro, indicó que la deuda es un alto peso para las finanzas públicas que le impide al gobierno invertir en temas prioritarios como salud, educación e infraestructura, por lo que buscarán mecanismos para reestructurar la deuda con los bancos multilaterales.



Por su lado, Ismael Zepeda, del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), considera que, contrario a las declaraciones del FMI, la deuda es una gran carga insostenible.

Además, insta a que se haga una auditoría para identificar los proyectos donde se ha invertido esa deuda, que no es de $15,000 millones sino de $20,000 millones. “La deuda no se sabe cómo está, dónde está la deuda porque se habla de miles de millones de dólares, pero prácticamente no se conocen esos megaproyectos. Los que se están realizando se hacen con otros mecanismos como alianzas público privadas”, agregó.

