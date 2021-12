Con observadores internacionales, el CNE inicia escrutinio especial de más de cinco mil actas electorales  

Aunque no hay un rango de tiempo establecido, se espera que el conteo sea rápido en cada uno de los niveles de elección. Foto: Efraín Salgado/ EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En presencia de los observadores internacionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este jueves el recuento especial de votos.



“El día de hoy continuamos en el procedimiento de recuento y verificación especial, cuyas reglas se encuentran definidas en la Ley Electoral de Honduras y el Protocolo correspondiente. Con el fin de dar transparencia a este procedimiento se cuenta con observadores nacionales e internacionales, y se transmite en vivo a través del canal TNH (canal 8)”, informó el ente electoral en un comunicado.



La misiva señala que “a través de la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas del CNE, junto a un equipo técnico, hemos iniciado la revisión, verificación y aplicación de correcciones de oficio, en el registro de los votos y de las marcas adjudicadas a partidos políticos, alianzas, candidatos y candidaturas independientes, en las actas de resultados que, divulgadas a través de la página del CNE, han sido denunciadas por las inconsistencias, adulteraciones o discrepancias entre los valores consignados por las juntas receptoras de votos y los valores transmitidos, procesados y divulgados”.



La evaluación y tramitación de 281 impugnaciones presentadas por los candidatos, así como el recuento de oficio ordenado por el CNE voto por voto y marca por marca, se fijó en 5,013 actas de resultados, pertenecientes a 4,165 maletas electorales, retenidas y no divulgadas por presentar inconsistencias.



La variación corresponde a que se han liberado, luego de una revisión y verificación minuciosa, cientos de actas porque sus inconsistencias solo fueron a nivel de firma, no resultados, quedando depuradas, aseguró el CNE.



“Vale consignar que, adicionalmente, otras actas y maletas pueden ser autorizadas a ser sometidas a recuentos especiales para verificar las inconsistencias que se resuelvan de las impugnaciones por parte del pleno del CNE en aras de generar confianza y transparencia en el proceso electoral”, señala el informe de prensa.



El escrutinio especial será acompañado por los observadores electorales de la Unión Europea.



“Desde el centro de logística del CNE, los observadores electores de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea observan el conteo de votos del escrutinio especial de las elecciones generales 2021 en Honduras. En los días siguientes la misión permanecerá analizando esta actividad”, informó el organismo veedor.