"Es mi ángel": YosStop comparte cómo fue el reencuentro con su novio tras quedar en libertad

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Después de varios días de haber sido puesta en libertad, YosStop compartió en sus redes sociales cómo fue el momento en que se reencontró con su novio Gerardo González.

A través de un video publicado en Instagram, la influencer mexicana se mostró llegando en una camioneta gris al lugar donde su pareja la esperaba con un ramo de flores.

En la grabación se puede apreciar cómo baja del vehículo para abrazar inmediatamente a González, a quien le expresa sin duda alguna todo su amor. "Te amo... te vi con tus florecitas", se le escucha decir a Yoseline Hoffman, nombre real de la youtuber.

Junto a las imágenes también colgó una extensa dedicatoria para su novio, asegurando que había sido una persona muy importante durante todo el proceso judicial que tuvo que enfrentar.

"Si alguien me preguntara si existen los ángeles les diría sin duda que sí, para mí la viva representación de un ángel es Gerardo @gobg29 nos conocimos desde el 2003 y jamás nos imaginamos un futuro como este”, escribió en la red social.

La youtuber recordó que mientras estaba recluida en el centro penal de Santa Martha Acatitla, Gerardo siempre se preocupó por ella y la acompañó en todo momento.

"Mi novio hermoso y precioso que estuvo siempre al pie del cañón ayudando con todo, se quedó a cargo de todo y además siempre fue a visitarme y llevarme todo lo que necesitaba, jamás me falló ni un solo día, él es mi ángel y además es el hombre que más amo en este mundo”, continuó diciendo.



Posteriormente, mencionó a sus seguidores que quería compartir ese instante de su relación con ellos, pues también formaron parte de todo lo que les pasó en los últimos meses.

"Gracias mi amor por todo lo que hiciste, les comparto cómo me recibió por fin en libertad después de 5 meses de estar separados. Estoy muy feliz de estar contigo y espero quedarme en tus brazos para siempre. Te amo un chingo, you are my angel", agregó.

Y como era de esperarse, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

“Ustedes superan a cualquier pareja famosa de los medios. Gerardo ha elevado el estándar al cielo. No hay amor más sincero que el de ustedes”, “el verdadero amor” o “llorando por extraños”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron los usuarios.

Exclusiva

Cabe recordar que, hace unos días, el programa Ventaneando de TV Azteca dio a conocer que el publirrelacionista de la influencer se puso en contacto con la producción del vespertino luego de que YosStop saliera en libertad.

De acuerdo a Paty Chapoy, el representante de Hoffman se acercó al programa de espectáculos para ofrecer una entrevista con la polémica joven a cambio de 50,000 dólares. Al tratarse de una suma importante, la producción del show se comunicó con los abogados de la mexicana, quienes confirmaron que efectivamente era parte del equipo de la influencer.

Sin embargo, Chapoy recalcó que Ventaneando no paga por entrevistas, por lo cual se negaron a aceptar el ofrecimiento de la influencer con casi siete millones de suscriptores en YouTube.

