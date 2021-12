Jorge Aldana: 'La capital no debe quedar desconectada del resto del mundo'

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- La carga de vuelos, de hasta 40 al día entre nacionales e internacionales, se verá reducida en el aeropuerto internacional Toncontín con el inicio de operaciones de Palmerola, la cual se ha pospuesto. Jorge Aldana, virtual alcalde de la capital, dialogó con EL HERALDO y enfatizó que Toncontín debe ser operativo al menos con vuelos regionales. A continuación sus valoraciones:



¿El aeropuerto capitalino Toncontín debe seguir operando una vez que inicie operaciones Palmerola?



Es oportuno el manejo operativo de Toncontín para los vuelos que hoy son catalogados regionales pero que por la estructuración podrían ser vuelos locales. Hay que ver los mecanismos para que Toncontín sea operativo.



La capital no debe quedar desconectada del resto del mundo. Es la ciudad más importante del país y deben seguir los vuelos, al menos de manera regional.

LEA: Comayagüela, ciudad ancestral y pulmón comercial

Más de 2,160 metros de largo tiene la pista del aeropuerto internacional Toncontín. Se ubica en la zona sur de la ciudad y está paralelo al bulevar Comunidad Económica Europea. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo

¿Su administración será defensora del aeropuerto Toncontín?



Seremos defensores de Toncontín, pero no estamos en contra de Palmerola. Valoró mucho el rol que Toncontín ha jugado en la historia, por ejemplo, para el huracán Mitch todos los aeropuertos del país estaban colapsados y fue Toncontín el puente humanitario para que llegaran las ayudas.



¿Ya ha tenido reuniones con algunos sectores para tratar este tema?



Hoy (miércoles) comenzamos con personeros de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa a mostrarles nuestra visión de Toncontín.



¿Qué soluciones se pueden proponer para Toncontín?



Muchas cosas se pueden negociar, por ejemplo, que las aerolíneas hagan al menos un vuelo para Tegucigalpa. La capital también hay que cuidarla y nos tocará hacer nuestro esfuerzo para garantizar que Toncontín siga funcionando.

ADEMÁS: Jorge Aldana revisará licitación de represa del río del Hombre



¿Considera que Palmerola es un buen proyecto para el país?



Nosotros creemos que nadie le puede prohibir a una ciudad aspirar a tener un proyecto de calidad, o sea, no es estar en contra de Palmerola. Un proyecto que es impulsado desde 2009. A mí me alegra que Comayagua tenga un aeropuerto con estas conexiones internacionales.



¿Se perderán esos momentos emotivos en que la gente despide a sus familiares desde las placitas?



Ha sido una cultura, me acuerdo que cuando estaba pequeño íbamos a la terraza de Toncontín a ver el aterrizaje y despegue de las aviones. Hoy, cerca de la pista, en la plaza Isis Odeb, el pueblo viene a despedir o recibir a sus familiares, eso los pone muy contentos, por eso Toncontín tiene un arraigo con la capital y hay que luchar para que se pueda mantener operativo, no por un capricho, sino por el bienestar de la gente.

Por la pandemia amigos y familiares esperan y despiden a sus seres queridos desde las afueras de als instalaciones del aeropuerto. El lugar se llena de abrazos y lágrimas de alegría. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo

ADEMÁS: Jorge Aldana tiene el reto de resolver el suministro de agua en la capital