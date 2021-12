Unas 450 mil dosis anticovid están en riesgo de vencerse si la población no se vacuna

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el Almacén Nacional de Biológicos de la Secretaría de Salud hay siete lotes de vacunas contra el covid-19 en existencia que tienen una fecha de vencimiento de febrero de 2022.



Lo anterior significa que si la población hondureña que aún está pendiente de ser inoculada no acude a a los puntos de inmunización en los próximos dos meses, estos lotes podrían perderse. Esos siete lotes equivalen a 451,188 dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech que podrían perderse si la población no es responsable.



Esas son vacunas que el gobierno compró de forma directa a la farmacéutica, con dinero del pueblo hondureño.



Actualmente, hay 1,279,716 personas que todavía no han recibido la primera dosis de la vacuna anticovid-19.

Ante esa situación, esas dosis “están en proceso de distribución para su aplicación” según el oficio número 1156-PAI-2021. El documento, en poder de EL HERALDO, se obtuvo mediante una solicitud en el portal de transparencia de la Secretaría de Salud.



“La vacuna contra la covid-19 con fecha próxima a vencer (febrero 2022) es del laboratorio Pfizer”, puntualiza el oficio.



La información obtenida está actualizada al 14 de noviembre pasado, por lo que actualmente la cantidad de dosis de esos siete lotes disponibles podría ser menor, ya que a diario se están aplicando en diferentes puntos fijos, también de forma comunitaria en barrios y colonias, para acercar las vacunas.

Dosis perdidas

EL HERALDO informó que un total de 62,889 dosis se echaron a perder. Esa cantidad representa un 0.8% de descarte, en relación al total de dosis aplicadas estando en el porcentaje esperado establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese entonces se habían aplicado un total de 3,501,643 dosis



Los biológicos que se echaron a perder fueron por cumplimiento de vida útil, es decir 31 días a partir de la fecha de descongelamiento, por vencimiento, por asalto a establecimientos de salud y robo de refrigeradora. A su vez, por fallas en la interrupción del fluido eléctrico y fallas en el equipo de la cadena de frío.



“La Organización Mundial de la Salud ha ampliado los plazos de vencimiento de vacunas hasta nueve meses, en el caso de algunas vacunas que tenían seis meses de vigencia, y eso nos da la tranquilidad para que el siguiente año se pueda continuar con normalidad en el proceso de vacunación contra la covid-19”, afirmó Fredy Guillén, viceministro de Salud.

