"Mel" Zelaya: Si hay algo que está afectado al pueblo, se hace la consulta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Manuel Zelaya Rosales, expresidente hondureño, adelantó este miércoles que el gobierno de Xiomara Castro hará varias consultas populares.



'Mel' atendió este día a sectores indígenas y garífunas y en la reunión se pactó la creación de la Secretaría para el Desarrollo Integral de los pueblos originarios, indígenas, garífunas y criollos. Esto significaría que la actual Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) volvería a ser Secretaría en el mandato de Xiomara Castro.

"Es una reunión dictada por la presidenta para atender todas las necesidades que representan nuestra raíces, Xiomara es un hito en la historia y su victoria va a ser sellada con acciones de cambio en la forma de gobierno. Xiomara gobernará mediante plebiscitos referéndums, si hay algo qué hay que consultar hay que reunir a los pueblos", empezó diciendo Zelaya.



Asimismo, adelantó cuál será el primer referéndum que la presidenta electa ordenará a partir del 27 de enero, cuando asuma su cargo.



"Si hay algo que está afectado al pueblo se hace la consulta, por ejemplo con las ZEDE, dejaron amarradas las ZEDE con 86 votos y como no gozamos del apoyo del Partido Nacional con 86 votos no podemos derogarlas, pero en un plebiscito sí entonces el primer plebiscito (referéndum) que ordenará Xiomara es si el pueblo quiere que se deroguen las ZEDE", manifestó.

Diferencias

En Honduras, el Decreto 135-2009 que contiene la ley especial que regula el plebiscito y referéndum define al primero como “la consulta pública a los ciudadanos, para que se pronuncien afirmativa o negativamente sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa y cuando sean considerados asuntos de importancia fundamental para la vida nacional”; mientras que para el segundo indica “proceso mediante el cual los ciudadanos expresan su ratificación o desaprobación, mediante la emisión de su voto, sobre una ley ordinaria, una norma constitucional o sus reformas aprobadas y emitida por el Congreso Nacional, cuando sean consideradas asuntos de importancia fundamental en la vida nacional”.

