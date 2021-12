EN VIVO: Roberto Moreira empata para Motagua en la final ante Comunicaciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Motagua está empatando 1-1 ante el Comunicaciones en el partido de ida de la gran final de la Liga Concacaf disputado en el Estadio Nacional.

El encargado de abrir la cuenta para los visitantes a los 22 minutos due Jorge Aparicio, quien aprovechó un rebote en el borde del área y con un potente remate inatajable para Jonathan Rougier marcó un verdadero golazo para poner el asunto 1-0.



Sin embargo, Roberto Moreira anotó un golazo de cabeza tras un centro preciso de Kevin López, las Águilas quieren llevarse el triunfo la noche de este miércoles en el Estadio Nacional.

Así salieron los equipos

Motagua: Jonathan Rougier, Marcelo Pereira, Iván López, Marcelo Santos, Wesley Decas, Roberto Moreira, Juan Delgado, Omar Elvir, Diego Auzqui, Kevin López y Crispthoper Meléndez. DT: Diego Vázquez.



Comunicaciones: Kevin Moscoso, Nicolás Samayoa, Andrés Lexcano, Rodrigo Saravia, José Contreras, Rafael Morales, Óscar Santís, Jorge Aparicio, José Corena, Stheven Robles, Juan Anangonó. DT Willy Coito.







Previa

Motagua se aferra a la magia espiritual de su templo sagrado para empezar con pie derecho la definición de la final de la Concacaf League esta noche ante Comunicaciones, el equipo guatemalteco que dirige Willy Coito y que tiene entre sus filas a Júnior Lacayo.



Después de quedarse corto en las finales de 2018 y 2019 ante los equipos costarricenses Herediano y Deportivo Saprissa, en Motagua Kevin el Choloma López tiene la confianza de que 2021 puede ser el año en que el Ciclón Azul se abra paso y gane el torneo por primera vez.



“Hemos hecho un buen tra-bajo y estamos felices de estar en una tercera final, dos de ellas consecutivas”, dijo el mediapunta del equipo de Diego Vázquez al sitio oficial de la Concacaf; “hemos perdido las otras dos finales así que no podemos dejar que esta nos vuelva a pasar, tiene que ser nuestro momento y confiamos que la tercera vez será la vencida. No podemos dejar que otra final se nos escape”, subrayó.



Motagua y Comunicaciones no son extraños cuando se trata de enfrentarse en competencias de la región: ya suman 14 enfrentamientos, aunque el último, el de la edición 2020 de la Concacaf League, será el más recordado por la épica victoria motagüense desde una tanda de penales que tuvo 36 intentos totales, 18 rondas.



“Las características del fútbol de Motagua le pueden hacer daño al rival pero tam-bién sabemos que ellos tienen jugadores importantes como Júnior Lacayo, José Manuel Contreras y Andrés Lezcano”, resumió por su parte el entrenador azul Diego Vázquez antes de someter a su grupo de jugadores al último repaso táctico en el Estadio Nacional. “En este torneo aprendi-mos que el que esté mejor en los detalles se quedará con la copa”.



Una victoria del Motagua convertiría al Mimado en el segundo equipo hon-dureño en ganar la Liga Concacaf Scotiabank, siguiendo los pasos de su rival Olimpia que levantó el trofeo en la edición inaugu-ral en 2017.



También sería el primer título de la Concacaf para Motagua. “Significaría mu-cho para los aficionados, al igual que significaría mucho para nosotros y nuestras fami-lias, que también lo han estado esperando y deseando..creo que si podemos ganarlo, lo disfrutarán al máximo”, consideró Kevin López, líder de todos los tiempos en partidos jugados en la SCL (26 encuentros) y máximo goleador azul en la historia de la competencia (ocho pepas).



“Soñamos con levantar la copa, así que esperamos hacer realidad ese deseo. La afición se lo merece por-que siempre está ahí apoyándonos, están con noso-tros en las buenas y en las malas, por eso esperamos que esta tercera final sea la vencida y podamos disfru-tarla todos juntos”, concluyó el Choloma.



Probables alineaciones:

Motagua: Jonathan Rougier; Marcelo Santos, Marcelo Pereira, Carlos Meléndez, Omar Elvir; Christopher Meléndez, Juan Delgado, Diego Auzqui, Marco Tulio Vega, Kevin López y Roberto Moreira.

DT: Diego Vázquez.



Comunicaciones: Kevin Moscoso; Stheven Robles, Karel Espino, Nicolás Samayoa, Alexander Larín; Rodrigo Saravia, José Corena, José Contreras, Andrés Lezcano; Óscar Sántiz y Juan Anangonó.

DT: William Coito.



Hora: 6:00 P.M

Dónde verlo: ESPN/TVC