Departamento de Estado reconoce a Gabriela Castellanos como campeona anticorrupción 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó este miércoles a Gabriela Castellanos como una de las campeonas anticorrupción de 2021.



A través de un post en su cuenta de Twitter, la Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL) llamó a la abogada "la hondureña sin miedo" al reconocer sus funciones en la lucha contra la corrupción en el país.

"La Sra. Castellanos es conocida como "la hondureña sin miedo". Ella y su equipo están en la primera línea de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, investigando los casos más complicados del país y arrojando luz sobre actos corruptos que de otra manera quedarían impunes", se lee en la mención.

Castellanos es una de las doce personas homenajeadas internacionalmente por el Departamento de Estado en el marco del Día Internacional contra la Corrupción y la Cumbre por la Democracia.

Según el Departamento de Estado, este reconocimiento es a las personas que han demostrado liderazgo, valentía e impacto en la prevención, denuncia y lucha contra la corrupción en cada uno de sus países.

Working together, we will stop corrupt actors from operating with impunity. @StateDept reaffirms our commitment to all those working to build transparency and accountability around the world. Congratulations to our 2021 Anticorruption Champions. #ACCA2021 pic.twitter.com/Lwt5aEORzV