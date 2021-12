¿Quién es Anabel Hernández? La periodista que señala vínculos de famosas con narcos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Periodista, escritora y una mujer con valentía, así es Anabel Hernández, la mexicana que en los últimos días ha sido tendencia por la publicación de su último libro en el que señala a varios famosos de tener vínculos con narcotraficantes.



Con una larga trayectoria laborando en importantes medios de comunicación en México como: Milenio, El Universal, Reporte Índigo y Emeequis, el periódico Reforma y la revista política Proceso, Hernández ha dedicado los últimos años a escribir sobre el peligroso mundo del narcotráfico en su país.



Víctima de amenazas a muerte e incluso vivió en carne propia el secuestro y asesinato de su papá en diciembre del 2000, Anabel nunca paró su pasión por la investigación en temas relacionadas con el crimen organizado y corrupción.



“Llevo 30 años de periodista, 20 específicamente investigando casos de corrupción, casos de abuso de autoridad, casos de involucramientos con el crimen organizado”, dijo Hernández durante la presentación de su último material "Emma y las otras señoras del narco".



A lo largo de su carrera, Anabel ha logrado publicar cerca de 11 libros, algunos de ellos han sido colaboraciones, y en todos tiene un mismo objetivo, revelar y desenmascarar con documentos y entrevistas sus relatos.

En 2001, Anabel Hernández, publicó una amplia investigación sobre el costoso mobiliario y accesorios del hogar que contenía la Residencia Oficial de Los Pinos, que se conoció como el “toallagate", por la que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2002.



Después, dedicó cinco años a investigar a "Los señores del narco", como se titula el libro en el que relata de forma en que los cárteles de la droga se involucraron con los poderes económico, político y militar.



Ese libro, publicado en 2010 la llevó a tener el reconocimiento internacional, pero también a buscar protección policial permanente y asilo en otro país por las constantes amenazas y ataques que ha sufrido, incluso algunas de sus fuentes han sido amenazadas, encarceladas y asesinadas.

Anabel ha recibido múltiples reconocimientos por sus trabajos periodísticos.

Libros de Anabel

En 2005 publicó "La familia presidencial: el gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción".



En 2006 escribió "Fin de fiesta en Los Pinos", en el que hablaba de la familia del expresidente Vicente Fox y su protección al narcotráfico.



"Que el Presidente frene la represión" fue la obra que publicó en 2008 que es una revelación del comisario general Javier Herrera Valles sobre las irregularidades cometidas por parte del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y su equipo.



Para 2010, después de cinco años de investigación escribió: "Los Señores del narco" en el que denuncia la complicidad de algunas autoridades del gobierno, entre ellos el Ejército y la Marina.



Le sigue el libro "México en Llamas: el legado de Calderón", que es una indispensable revisión crítica y una enérgica denuncia de los casos más escandalosos de corrupción y complicidad política del llamado "sexenio de la muerte".

En 2014 escribió "Los señores del narco, vol. II", mismo es que una crónica sobre los altos círculos políticos, policiales, militares y empresariales con el crimen organizado.



Para el 2016 publicó "La verdadera noche de Iguala", una investigación sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Anabel obtuvo documentos inéditos en el que descubrió que el gobierno de Enrique Peña Nieto evitó que las indagaciones siguieran su curso. En este mismo año colaboró con siete periodistas más para hablar sobre unos de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.



En el año 2018 publica "A Massacre in Mexico: The True Story Behind the Missing 43". En el relato, Hernández reconstruyó los terrible hechos y secuelas de la desaparición de cuarenta y tres estudiantes mexicanos.



Uno de los proyectos más ambiciosos de Anabel es el libro que publicó en 2019: "El traidor: El diario secreto del hijo del Mayo"



En el año 2020 escribió "Los cómplices del presidente" y trata sobre las denuncia más consistentes y documentadas que se ha hecho hasta ahora sobre corrupción e impunidad durante el gobierno de Felipe Calderon.



Y el último y que más revuelo ha causado es "Emma y las otras señoras del narco" en el que Anabel hace un repaso de las esposas y amantes de los líderes de los carteles de la droga.



En el libro se menciona a famosas como Galilea Montijo, Arleth Terán, Ninel Conde, Sergio Mayer, Andrés García, entre otros.