En el occidente de Honduras hubo mayor participación de votantes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las elecciones del pasado 28 de noviembre no solo se convirtieron en las más históricas por elegir por primera vez a una mujer como presidenta, sino porque se logró reducir el abstencionismo que gobernó en los comicios de 2017.



La Real Academia Española define el abstencionismo como la actitud o práctica consistente en no ejercer el derecho a participar en determinadas decisiones, en este caso en no elegir a las autoridades que gobernarán para el periodo 2022-2026.



De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), para este proceso electoral más de 5.1 millones de hondureños estaban llamados a votar, pero la participación superó el 72%, es decir, que solo un 28% decidió no acudir a las urnas.

Esta cifra es completamente superior a la de 2017 cuando el 57% ejerció el sufragio, versus el 43% que no votó.



Al hacer un cálculo matemático podemos decir que del 72% de población que votó en estas elecciones hay 15 puntos porcentuales más que el 57% que eligió al presidente hace cuatro años.



En esas elecciones, Juan Orlando Hernández ganó la candidatura, convirtiéndose en el primer mandatario en ser reelegido.

De acuerdo con el analista político Julio Navarro, estas cifras tienen varias explicaciones: hubo un notable aumento de personas ejerciendo el sufragio debido a la necesidad de sacar al partido de gobierno del poder, la persistencia de Libertad y Refundación (Libre) por ganar la contienda en la que llamó su “última oportunidad” y, lo más importante, fue que durante el proceso reinó la paz.



Además, consideró que los incentivos económicos que el Partido Nacional le dio a sus militantes también ayudó a que llegaran a las urnas al grado que “va a sacar la misma cantidad de votos que sacó en las elecciones primarias”, vaticinó.



El experto afirmó que el censo que realizó el Registro Nacional de las Personas (RNP) también contribuyó para que la lista fuera depurada, dejando del lado los casos de los muertos que podían votar.

“Ese censo venía acumulándose desde 1997, cuando se hizo la primera emisión de la identidad que aún conservábamos, entonces se fueron a identificar las personas que realmente vivían en Honduras o las personas que estaban vivas y que en el censo anterior aparecían como fallecidas”, señaló.



El analista Miguel Cálix coincidió con las motivaciones que tuvo la gente para acudir a las urnas, pero afirmó que la cantidad de votantes se mantiene en comparación con 2017, cuando hubo un poco más de 3.4 millones. En este 2021, la cifra de sufragistas apenas aumentó, ya que 3.7 millones acudieron a las urnas. La diferencia es de unos 300 mil votos, que acreditó a los nuevos votantes.

Variación

En cada departamento la cantidad de votantes aumentó, pese a que con el nuevo censo la cantidad de personas aptas para ejercer el sufragio disminuyó.



Esta variación también es bastante marcada en departamentos donde la mayor parte de la población vive en zonas rurales, de allí donde provienen los llamados votos rurales.



Lempira, al occidente de Honduras, es uno de los casos, el más significativo para ser específicos, ya que alcanzó el mayor porcentaje de votantes en comparación con los otros 17 departamentos.

En este punto geográfico que vio nacer al actual mandatario del país, el 81.51% de los 197,164 hondureños habilitados acudieron a las urnas. Ese porcentaje está cinco puntos por encima del 76.32% que votó en 2017. Hace cuatro años, Lempira también fue el departamento más votado, con un padrón electoral que sobrepasaba las 210 mil personas.



En Ocotepeque, también al occidente de Honduras, ocurrió lo mismo, ya que el 78.16% de los votantes acudieron a las urnas, contrario al 71.34% que votó en 2017.



Ambos departamentos figuran entre los que tuvieron mayor participación electoral.

Otro caso significativo ocurrió en Intibucá, que alberga en sus entrañas a la comunidad lenca del país. En ese departamento la participación fue del 76.85%, arriba de lo ocurrido en 2017 (68.9%).



En Francisco Morazán en 2017 habían 1,114,925 personas aptas para votar, pero en estos comicios la cifra cayó a 957,146, según el CNE. En cuanto a los votantes, en el primer año un 59.17% acudió a las urnas, pero en estas elecciones pasó a 72.7%.



Cortés también siguió el mismo patrón, ya que hace cuatro años el 47.23% de los 1,094,104 hondureños habilitados para votar eligieron al que consideraron el mejor candidato para ser ocupar la presidencia.

En las elecciones del pasado 28 de noviembre el 60% votó, mientras que el 40% decidió abstenerse. Para esos comicios habían más de 953 mil personas habilitadas para ejercer el sufragio en Cortés.



En Choluteca, por su parte, el porcentaje de votantes pasó de 63% (2017) a 74.77% en las generales de 2021, mientras que en Comayagua hubo un siete por ciento más de participación (de 60.41% pasó a 67.44%). En ambos puntos geográficos la depuración del censo dejó menor cantidad de votantes habilitados, sin embargo, los sufragistas aumentaron.



La excepción es Gracias a Dios, donde el censo que realizó el RNP pasó de 40,255 en 2017 a 45,574 en 2021.

Según el analista político Julio Navarro, esto se debe a que “es el departamento que menos migración tiene. Los otros departamentos han tenido un flujo migratorio bastante acelerado”, dijo.



Pero eso no significó que la cantidad de sufragistas bajara, al contrario, también hubo un repunte de votantes.



Las cifras muestran que en 2017 más de 24 mil personas votaron en Gracias a Dios, mientras que este año hubo 28,159, aunque todavía quedan seis mil votos por revisar, según muestra el CNE en su página.

Municipios

En algunos de los 298 municipios del país la participación de los hondureños en estas elecciones fue histórica, ya que representa más del 90% del padrón electoral.



Ceguaca, Santa Bárbara, es el municipio con mayor porcentaje de votantes, al alcanzar el 93%, mientras que en Nueva Armenia y San Buenaventura hubo un 91% de participación, respectivamente. Iriona, en Colón, fue el municipio donde apenas el 54% de los sufragistas acudió a las urnas, el porcentaje más bajo.

