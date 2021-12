Congreso Nacional queda dominado por generación X y mileniales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las décimo primeras elecciones generales luego del retorno a la democracia de Honduras han confirmado (de manera preliminar) un nuevo Congreso Nacional dominado por parlamentarios de la generación X y mileniales.



El final de la supremacía del bipartidismo (como era antes) se está presentando como un elenco de caras nuevas en la siguiente Cámara Legislativa por los próximos cuatro años.



Entre Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y Partido Salvador de Honduras (PSH), así como los minoritarios, están confirmando una considerable cantidad de nuevos parlamentarios de un total de 128.

Una proyección de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en poder de EL HERALDO Plus, avizora que la siguiente legislatura estaría conformada por, al menos, 64 congresistas debutantes.



La violencia, las precarias condiciones laborales, el alto costo de la vivienda y el desempleo juvenil más sus preocupaciones en general estarían entre las mociones y proyectos de los nuevos diputados en cada sesión parlamentaria en el siguiente periodo, pero, ¿realmente los conocen?, ¿son parte de ellos?



La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las edades de los congresistas de los seis partidos políticos que integrarán el hemiciclo de la República en el siguiente período (2022-2026).



Este equipo usó las definiciones del Pew Center para categorizar en generaciones las edades de los diputados que tomarán posesión el 25 de enero del siguiente año.

Generación X predomina

En total 52 de los 128 diputados que componen la cámara legislativa son de la generación X (son todos aquellos que nacieron entre 1965 y 1980), que tiene el mayor peso, con un 40.6%.



Por el lado de los mileniales (1981 a 1996) la cifra es casi similar: son 49, con un 38.2%, mientras que en la bancada “baby boom” (1946 a 1964) solamente hay 26, para sumar 20.3 puntos porcentuales de presencia.



La edad media de los diputados del próximo Congreso Nacional será, si no hay variaciones al conteo actual, de 46.6 años. Como dato curioso, el diputado más joven es Mario Cálix, con 28 años, de Libre, que tiene una diferencia de 52 años con la más mayor, Margarita Sikaffy (80), de la misma institución política.

En tanto, el Partido Liberal es el que tiene el promedio de edad más elevado, con 48.5, levemente inferior está el PSH, con 48.2, mientras que Libre figura con 46.3 y el Partido Nacional aparece con 45.8, para ser el más joven de los más representados.



El Partido Anticorrupción (Pac) y Democracia Cristiana ostentan un promedio de 41 años, pero solo tienen un diputado cada uno, según el conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Los departamentos con el promedio (siempre de edad) más alto son La Paz, con 57, y Olancho, con 52.5, y, en el extremo de abajo está Lempira, con 34.2.

Sin seguridad

El director de Estrategia de El Milenio, Daniel Vijil, consideró que la participación de diputados jóvenes en el siguiente Congreso Nacional no significará que sus gestiones sean en el bien de la sociedad.



“Realmente no es garantía de nada, pero sé que puede llegar a solucionar necesidades que los longevos en el Congreso no pudieron resolver”, comentó.



“Por lo menos estos nuevos diputados van a tener más ganas de generar un impacto y de hacerse un nombre porque son jóvenes y, de paso, porque en muchos casos sería la primera vez en el Congreso”, agregó.

Para la virtual diputada por el PSH, la doctora Ligia Ramos, el planteamiento que ha elaborado para trabajar en el hemiciclo mostrará una diferencia en comparación a las gestiones de otros parlamentarios.



“Viene un cambio, no somos personas que tienen la misma forma de trabajar de lo que ha estado en el Congreso Nacional, y esas personas jóvenes venimos con una intención firme de hacer los cambios que se necesitan y de tener un Estado de derecho e independencia de poderes”, planteó.



Para la dermatóloga, ser joven es una virtud que le permitirá rectificar, desde la legislación, los problemas endémicos que tienen en números rojos a la nación cinco estrellas.



“Algo bueno va a pasar porque aunque seamos jóvenes hemos vivido mucho los últimos años, todo el descalabro de todo el sistema judicial, el sistema de salud, de educación, entonces tenemos muy claro las cosas que se deben hacer”, aseguró.

Longevos podrían incidir

Para el director de Investigaciones de ASJ, Lester Ramírez, los diputados de mayor edad, pero que ya no estarán en la cámara legislativa en el siguiente periodo podrían incidir en las administraciones de los novatos.



“Eso suele pasar en nuestro contexto: los mayores tienden a influenciar mucho en los jóvenes, pero también se da el caso que el joven, por demostrar su lealtad, sigue la línea del partido o de la cúpula, por encima del bien colectivo”, advirtió.



En ese sentido, propuso que los diputados jóvenes que están siendo electos deben de mostrar su independencia que garantice, como punto capital, un trabajo que cumpla con las expectativas de la sociedad.

Aunque la creencia de la población es que el nuevo Congreso Nacional concrete acciones idóneas, estimó que podrían convertirse en una realidad no grata.



Honduras se encamina a tener una nueva legislatura a partir del 25 de enero de 2022 con la certidumbre de vivir un cambio, en medio de la desconfianza que dejan los últimos por la aprobación de polémicas leyes, como la de los secretos oficiales o las reformas que se aplicaron al Código Penal.

