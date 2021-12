Jorge Aldana revisará licitación de represa del río del Hombre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El virtual alcalde de la capital, Jorge Aldana, explicó que aún no discute con las actuales autoridades municipales la licitación de represas. “Se licitó la represa del río del Hombre con estándares muy cortos para la necesidad de la capital”, estimó Aldana.



No obstante, calificó al alcalde saliente, Nasry Asfura, como una persona de “puertas abiertas” y platicará del tema con él en los próximos días para evitar inconvenientes durante la transición.



De acuerdo con Aldana, su compromiso es total para dejar como legado agua en la capital, ya que ese tema data de hace 20 años y no ha sido resuelto.

LEA: Unas 15 toneladas de propaganda política han retirado del Distrito Central



Asimismo, adelantó que esta semana se reunirá con empresarios del casco histórico para planificar cómo recuperar y embellecer ese espacio.



Entre sus planes, destacó obras de infraestructura como la construcción de un malecón turístico que iniciará desde el barrio El Chile hasta la antigua Casa Presidencial.



De acuerdo con la integración municipal, destacó que siguen añadiendo los mejores hombres y mujeres para sacar la ciudad adelante.



“Todas las personas comprometidas no tienen que tener temor”, adelantó el actual octavo regidor.

ADEMÁS: Jorge Aldana tiene el reto de resolver el suministro de agua en la capital

Regidores

Según los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral, la comuna tendrá cuatro regidores de Libertad y Refundación, el mismo número del Partido Nacional, uno del Partido Salvador de Honduras y uno del Partido Liberal.



En éste último caso, Eduardo Martell -quien sería el noveno regidor- garantizó que “no hay posibilidades de ser inhabilitado” y que las elecciones generales ratificaron su derecho legítimo de integrar la Alcaldía.



La reacción fue en respuesta a la solicitud del candidato Godofredo Fajardo, candidato a alcalde por Democracia Cristiana, quien pide anular la candidatura de Martell porque en la planilla faltaron el segundo y octavo regidor.

La alianza podría tener cinco regidores y el Partido Nacional tendría cuatro representantes. Foto: El Heraldo



VEA: Unidad Contra Delitos Electorales abre investigación de oficio por adulteración de actas