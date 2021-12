Candidato a diputado de Libre: Que saquen "enchachados" a quienes están quitando votos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las denuncias por irregularidades en los resultados de actas electorales continuaron este lunes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), según testimonios de candidatos de distintos niveles electivos.



Este lunes el actual diputado de Libertad y Refundación (Libre), Juan Ramón Flores, denunció que ha detectado irregularidades en las actas que afectan sus aspiraciones.



"Son varias actas en las que los que están digitando los datos aquí me están quitando los votos y ese cociente electoral le va subiendo al Partido Nacional en Comayagua y están metiendo a un diputado nacionalista", denunció a EL HERALDO.

Agregó que su partido sacó tres diputados solventemente en Comayagua. "En Humuya yo barrí y no me están sumando los votos, tengo las pruebas necesarias. Ellos me ponen ocho votos y el acta claramente dice que tengo 87 votos", explicó.



"No es posible que el pueblo se haya equivocado y haya seguido votando por nacionalistas", amplió. "Queremos que saquen 'enchachados' a quienes están quitándole votos a Libre o Salvador Nasralla para dárselo a los nacionales".

Asimismo, el candidato a regidor por Villanueva, Cortés, Carlos Puerto, se sumó a los que presentan impugnaciones de actas. "Hemos entregado al CNE un reclamo donde tenemos impugnación de diferentes actas que presentan inconsistencias.

Puerto detalló que son más de 30 actas con diferentes inconsistencias, y que debido a las anomalías su candidato a alcalde de Villanueva, Carlos Carías, está perdiendo por 1,500 votos cuando al corregir las actas con inconsistencias ganaría por una ventaja de más de 50 votos.

