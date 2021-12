Ben Affleck dice sentirse "afortunado" por su segunda oportunidad con Jennifer López

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- "Afortunado" por tener una segunda oportunidad con la cantante Jennifer López, aseguró que se siente el actor Ben Affleck.



Y es que desde que confirmaron su relación en julio de este 2020, la pareja que se ve más enamorada que nunca. Durante una entrevista a The Wall Street Journal el ganador de un premio Oscar dijo que existe la posibilidad de llegar al altar.



Aunque el famoso de Hollywood se mostró un poco reacio a responder no dudó en calificar su relación como algo "hermoso" y reconoció ser afortunado por haberse "beneficiado de segundas oportunidades".



Affleck no dijo que sería con JLo, pero así aseguró que espera volver a casarse algún día, sin embargo dejó claro que lo más importante para él es "ser un buen padre. Lo segundo más importante es ser un buen hombre y una buena persona. Y, después, ya sabes, un buen marido. Con suerte”.



Además, Affleck dijo que prefiere mantener en secreto cómo fue su reencuentro, así como otras cosas de su relación con la cantante.

Sobre su romance, el actor se limitó a decir entre risas: “Es una gran historia. Quizás un día la cuente. Lo escribiré todo... y luego lo prenderé fuego”.



“Hay algunas cuestiones que son privadas e íntimas y tienen significado por el hecho de que no se comparten con el resto del mundo. Me siento más cómodo aprendiendo a encontrar un límite entre las cosas que quiero compartir y las que no”, dijo el actor.



Agregó: “La vida es difícil y siempre estamos fallando y, con suerte, aprendiendo de esos fracasos”.



“Solo en los últimos cinco años, realmente me sentí cada vez más agradecido por las dificultades que he tenido que enfrentar”, afirmó el también director.



La pareja se reencontró en febrero de este 2021, en el momento en que López grababa una película en República Dominicana y su relación con Alex Rodríguez atravesaba por una crisis.

Durante las semanas de rodaje, la cantante y el director comenzaron a hablarse y cuando ella regresó a Los Ángeles tuvieron varias citas secretas en la mansión de ella.



JLo confirmó su romance con Affleck durante un viaje en jate por su cumpleaños.