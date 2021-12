Fernando Mira: "Nosotros no estamos muertos, vamos a jugar con todo en La Ceiba"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a la derrota de 0-2 que complica sus aspiraciones por llegar a la final, Fernando Mira, director técnico de Vida, con optimismo dice que vencerán a Olimpia en la vuelta de la semifinal.



"Todo está vivo, nosotros no estamos muertos, vamos a jugar con todo en La Ceiba, este resultado no lo queríamos, pero vamos a trabajar duro para poder pasar a la gran final", advirtió el portugués.



VEA: Pedro Troglio consigue otro memorable récord con Olimpia que no se lograba desde 2004



"Pienso que se puede ganar, nos vamos a preparar para buscar ese resultado que nos permita ganarle a Olimpia y llegar a la final”, agregó.



Para que el Vida pueda pasar debe encajar tres goles y no recibir. A los cocoteros les favorece que estarán de local con su gente, pero enfrente tienen al Rey de Copas de Honduras.

ADEMÁS: VIDEO: Así fue el golazo de Alberth Elis para conseguir el empate al Girondins Burdeos



Por su parte, Pedro Troglio, mandamás de Olimpia, declaró que está "satisfecho por el resultado, pero son 90 minutos y no está definido, todavía hay que jugar 90 más".



"Ojalá podamos ser tetracampeones que es lo que más sueño", dijo el argentino con pie dentro de la gran final.



DE INTERÉS: Olimpia sin juego seductor vence 2-0 al Vida y siente aroma de final en la Liga Nacional