Montserrat Oliver confirma relación de famosos con narcotraficantes: 'Eso es sabidísimo'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras la publicación del libro "Emma y las otras señoras del narco", escrito por la periodista Anabel Hernández, se han generado diversas críticas y opiniones sobre el escándalo, aunque a criterio de la conductora Monserrat Oliver, no es de sorprender.

"A mí me da risa que hoy se espanten de eso, cuando es sabidísimo que en muchos ámbitos ha habido fiestas privadas y todo, y todo el mundo ha ido a hacer sus shows y todo. No sé ahorita qué rollo traigan", dijo la presentadora para la prensa mexicana.

Durante sus declaraciones, Oliver confesó que ella no ha tenido ninguna relación con un capo, pero que de haberlo hecho lo habría revelado sin problema alguno. "Yo no he andado con ningún narco… aún, no sé mañana", dijo entre risas.

Con su característico sarcasmo, la famosa dijo sentirse preocupada por no haber recibido ofertas de los poderosos del crímen organizado. "No tuve tanto pegue, estoy preocupada. Nunca he puesto, como dicen, las ch…is en el escritorio del jefe, ni me he acostado con nadie para que me dé un personaje… se me hace que algo traigo mal", expresó a carcajadas.

El mencionado libro asegura que famosos del espectáculo mexicano han tenido vínculos amorosos con narcotraficantes de renombre, tal es el caso de Galilea Montijo y Ninel Conde, sin embargo, estas dos han negado las acusaciones y han asegurado que sus carreras han crecido por trabajo honrado, esfuerzo y dedicación.

Montijo recién compartió un video en el que se desploma y entre lágrimas pide respeto para ella y su familia. Por su parte, Conde, entre sus múltiples escándalos, se refirió el tema para advertir que estaría dispuesta a rendir cuentas si es requerida.

Libro de Anabel Hernández

La periodista Anabel Hernández ha causado revuelo en las últimas semanas tras la publicación de su libro "Emma y las otras señoras del narco" en el que aparecen señaladas varias famosas.

La publicación de la especialista en temas de narcotráfico explora como los cabecillas de la droga han amoldado la estructura machista para violentar, abusar, presumir a las mujeres.

“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más, ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma”, dijo la reportera.

"Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí, porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”, añadió.

Otras de las mencionadas son Alicia Machado, Lucha Villa, Silvia Irabién o Erika Ellice Sotres Starr, conocida también por el nombre de Issabela Camil, quienes se han relacionado con algún narco.

En una entrevista para Carmen Aristegui, la escritora dijo que estas relaciones son "vasos comunicantes" entre narcotraficantes y políticos, creando parejas ocasionales o fijas con estas modelos y actrices.

