Tachan de 'ridícula' y 'menopáusica' a Adamari López por vestirse como una barbie

Pese a la ola de críticas en su contra, la boricua no se ha pronunciado al respecto.

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Tras seis meses de su separación con Toni Costa y de un impresionante cambio físico, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López está siendo objeto de fuertes ataques en sus redes sociales al ser tachada de "ridícula" por lucir como una barbie.

Todo ocurrió luego de que el programa Hoy Día de Telemundo compartiera una fotografía donde se deja ver a la boricua como muy pocas veces. Y pese a que se creyó que los internautas caerían rendidos a sus encantos, la realidad fue otra, pues desató una ola de mensajes en su contra. De momento, la imagen ya cuenta con más de 58,000 likes.

"Adamari López llegó como toda una Barbie Girl al set de Hoy Día y nuestros compañeros de audio no pudieron evitar ponerla a bailar”, detalló la publicación sin imaginarse la lluvia de ataques que llegaría.

“¿En serio no hay nadie más de quién hablar en ese programa?”, “Qué ridiculez”, “Varíen un poco, ¿no hay más gente?”, “Ahora que está flaca se está haciendo más ridícula”, “No hay más cosas buenas para mostrar que a esta señora”, “Ya basta, por favor”, “Yo no sé los gustos de los compañeros, pero será más bien como una cuchi barbie”, fueron algunos de los mensajes dirigidos a la artista.

Otros más escribieron: "Si una mujer bajita con botas altas y esa minifalda nada qué ver, por favor búsquese un buen asesor de imagen y que la vistan de acuerdo a su figura”, “Que ridícula, que aburre esa mujer todos los días”, “Menopausia le está pegando fuerte a esa señora”, “Está muy sola por eso llama tanto la atención, no se valora como lo que es, hace confundir a los hombres. De la que te salvaste, Fonsi”.

Sin embago, Adamari no se ha pronunciado al respecto.

Publicaciones confusas

En los últimos días, la boricua ha decidido compartir con sus seguidores casi todo de su vida, pues publica desde su rutina diaria hasta su trabajo en el set de grabación.

“¿Están listos para otra semana productiva? Yo sí! Y les animo a que vean este reel que les preparé para compartir un poco de mi rutina diaria ahora que me disfruto tanto crear este tipo de contenido dinámico! No olviden que cuando se quiere, se puede y que un estilo de vida saludable se vive en cada paso que das”, escribió la simpática chaparrita destacando su rutina y hábitos saludables.

No obstante, horas más tarde se puso en evidencia. La actriz reveló en otro video que se estaba tomando su quinta taza de café en lo que iba del día y sus fans no tardaron en reaccionar en su contra.

Luego provocó que sus admiradores se confundieran tras publicar otra grabación llorando. "Ni entiendo por qué dicen que lloro, si a mí nada me afecta, no lo entiendo, de verdad no lo entiendo" manifestó durante la grabación.

Aunque muchas personas se percataron de que era un video para TikTok con un divertido filtro, hubo quienes sí se asustaron y pensaron lo peor en torno a la guapa conductora.

