Kunno: "Soy humano, sí soy persona" y "me siento muy débil con tantos comentarios"

Kunno comentó que no todo en su vida ha sido color de rosa, describiéndose como una persona sensible y delicada. FOTO CORTESÍA: @papikunno

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Con muchos proyectos nuevos y planes a futuro, el influencer mexicano Kunno ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores y a aquellos 'haters' de los cuales todavía no logra escapar.

En entrevista con Infobae México, el nominado a los premios People's Choice Award expresó que su trabajo musical es "demasiado lindo y muy órganico", hecho con el único objetivo de "disfrutar" de manera particular.

VEA: Tristan Thompson engaña a Khloé Kardashian y será padre de nuevo

"Si estoy trabajando en esa rama porque también es una de las ramas más difíciles de la industria y se necesita bastante disposición, fuerza y dedicación”, dijo el tiktokero, pese a que muchos internautas critican su falta de talento como actual cantante.



De igual forma, no desechó la posibilidad de participar en un espectáculo de Super Bowl, pues "mucha gente me decía que arrogante, eso no se va a lograr, etc., pero creo que si soñamos a corto o soñamos poquito nos conformamos con ese poquito”.

“Siento que siempre, no es arrogancia ni egocentrismo el querer más para tú persona, porque si tú sientes que te lo crees ve por ello, eso es una parte de lo que quiero demostrarle a la gente: no te conformes con lo que tienes, al contrario, atrévete, sal de tu casa, vete a correr y ve por más cosas”, expresó al portal mexicano.





+¿Por qué los personajes de Roberto Gómez Bolaños iniciaban con "Ch"?

Vida personal

Kunno comentó que no todo en su vida ha sido color de rosa, describiéndose como una persona sensible y delicada.

"Con el tiempo he tenido que agarrar este peso de una persona fuerte, protectora, feroz, que cae en diferentes comentarios como ´se cree la última coca cola del desierto´, pero en realidad sí soy humano, sí soy persona y me ha tocado muchas veces llorar y estresarme”, confesó.

Seguidamente, agregó que "he tenido conversaciones con mi manager que ya, escóndeme en mi habitación. Estoy en mi apartamento y solo quiero estar abrazado de mi novio porque me siento muy débil con tantos comentarios”.

DE INTERÉS: Alec Baldwin dice no sentirse culpable por la muerte de Halyna Hutchins

El influencer mencionó que en un solo día subía de 40 a 50 tiktoks a su red social, sin embargo, es algo que ahora no hace por miedo a mostrarse tal y como es. "Ya no puedo ser yo y es algo muy triste porque cuestiono mi propia persona”, señaló.

"Esta persona que es bromista, que le gusta la diversión, atreverse ya no puede hacerlo porque no tiene cintura, que feo cuerpo, no te lo mereces, no eres una persona real y me hago chiquito, como esa persona de Monterrey que tenía miedo a pertenecer a algo y atreverse”, añadió el mexicano.

LEA: Fin de 'La casa de papel', primer éxito mundial de Netflix en lengua no inglesa