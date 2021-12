"Tengo mi conciencia tranquila, no tengo nada que ver": Ebal Díaz tras acusaciones de fraude electoral

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El candidato a diputado por el Partido Nacional, Ebal Díaz, se pronunció en las últimas horas sobre las denuncias en su contra hechas por algunos aspirantes de su mismo partido en las que lo acusan de adulterar actas para salir favorecido en las elecciones generales celebradas en Honduras el 28 de noviembre.



El líder nacionalista argumentó que son falsos todos los señalamientos y afirma que de continuar recibiéndolos no dudará en acudir a las instancias legales correspondientes, pues considera que su imagen está siendo manchada de manera injusta y no solo su imagen personal, sino el proceso electoral en general.



"Estoy a la disposición, con la conciencia tranquila, más no pude hacer. Me desplacé por barrios, colonias, fui a promover el voto de mi partido y al final esperaré los resultados. Yo esperaré que no se manche de manera injusta el proceso, sin tener pruebas contundentes de que hay intención o mala voluntad de alguien manipulando los datos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y si es referente a Ebal Díaz yo lo rechazo categóricamente y condeno cualquier señalamiento que hagan injustamente a este servidor", manifestó en entrevista para Frente a Frente.

Díaz aseguró que no entiende por qué algunos de sus compañeros lo han señalado de adulterar actas y que tampoco sería posible hacerlo pues en el CNE hay una estricta vigilancia que garantiza la legalidad de los comicios.



"Ahí están los tres partidos, hay cámaras, una vigilancia extraordinaria, si estando todo eso todavía están las suspicacias. Para quien habla entonces que presente las pruebas", sostuvo.



Hasta el momento, los candidatos Renán Inestroza, Waleska Zelaya y María Antonieta Mejía se han pronunciado acusando a Ebal de ingresar actas adulteradas con las que ha conseguido avanzar en el conteo y desplazarlos a ellos, corriendo el riesgo de no resultar entre los 23 diputados por Francisco Morazán que ocuparán una curul en el Congreso Nacional.

Además, la consejera del CNE, Rixi Moncada, compartió en su cuenta de Twitter una publicación comparando dos actas, una en la que Díaz tiene 158 votos y otra en la que solo aparece con 48 y señaló que eso representa un delito electoral que debe ser investigado.

"Yo voy a esperar que termine le proceso. Si depués de este proceso hay señalamientos injustos que pasan de lo tolerable haré las acciones precisas para que se restituya el honor y el buen nombre, porque yo no participo ni está en mis principios participar en acciones como estas que se me señalan. Creo que son errores de transmisión", aseguró Ebal Díaz.



"Tengo interés de resolver este problema con las actas en mano, las actas de las mesas, no otro tipo de pruebas. Tengo la conciencia tranquila, no tengo nada que ver", concluyó.