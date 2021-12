Rixi Moncada revela acta con adulteración de votos en el nivel de diputados

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de acusaciones entre candidatos a diputados por la supuesta adulteración de actas desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV) o desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), la consejera Rixi Moncada reveló una de las actas que presentan inconsistencias en el nivel de diputados en Honduras.



Moncada utilizó su cuenta de Twitter para evidenciar que una de las actas presentaba adulteración de votos a favor de un diputado del Partido Nacional, específicamente, Ebal Díaz.



El acta es la número 10134, la cual según las fotografías presenta 158 votos a favor de Díaz, pero en otra acta con la que se comparó se muestra que tiene solamente 48 votos.

"Acta de Cierre No. 10134 refleja una clara adulteración a favor del candidato a Diputado por FM, Ebal Jaír Díaz Lupián. No solo es impugnable, también comprueba un delito electoral y exhibe a sus autores en la JRV. Deben ser acusados", escribió Rixi junto a la publicación.

Este viernes, durante una entrevista en el programa Frente a Frente, Moncada dijo que no solo ha descubierto adulteraciones en el acta que mostró, sino en otras cuatro y aseguró que seguirá alerta de cualquier otra que vaya siendo registrada.



Anteriormente la funcionaria había hecho un llamado a los candidatos, al personal del CNE y a quienes sirvieron como representantes en las Juntas Receptoras de Votos para recordarles que si se han prestado a favorecer a candidatos con más votos de los que obtuvieron pueden enfrentar procesos legales, pues constituye un delito electoral.



"Al personal a lo interno del CNE, (les dio que) deben tener claro, como lo hemos manifestado desde siempre, 'no al delito electoral'. Los registros de sus claves quedan en el sistema. Si se prestan para alterar cualquier resultado nosotros daremos la información que corresponde al ente investigativo que corresponde para que esta vez los delitos electorales no queden impunen", señaló. La funcionaria también llamó a la Fiscalía de Delitos Electorales para que remita a las salas de verificación a sus fiscales, porque velar por la legitimidad del proceso es tarea de todos y su función no estaba limitada solamente al día de las votaciones, mismo llamado fue extendido a través de un comunicado emitido la noche del jueves, cuando se pidió que 12 fiscales estén de manera permanente en el proceso de escrutinio.





Denuncias





Son varios los candidatos a diputados que han presentado quejas tanto en el CNE como de manera pública en redes sociales y en medios de comunicación, alegando que otros están "inflando" actas para salir favorecidos con una curul en el Legislativo, pese a que presuntamente no tuvieron el respaldo popular en las urnas.



El primero en manifestarse fue Salvador Nasralla, quien a horas de haber cerrado los comicios, resaltó la lentitud en la actualización de datos, además a medida se fueron registrando las actas, dijo que sus el número de diputados que estaban siendo reflejados por parte de su partido era inferior a lo que realmente habían obtenido.



Roberto Paiz, uno de sus candidatos por Francisco Morazán, también ha utilizado sus redes sociales para denunciar el presunto fraude a nivel de diputaciones y ha solicitado ayuda de las autoridades del Partido Libertad y Refundación (Libre), con el cual hicieron alianza a nivel presidencial, para que les acompañe en la denuncia.



En el caso del Partido Nacional también hay incertidumbre, pues los candidatos Renán Inestroza, María Antonieta Mejía y Waleska Zelaya acusaron a Ebal Díaz de favorecerse con votos de forma indebida.



“Hemos descubierto un sinfín de irregularidades en las actas. María Antonieta denuncia que hay sectores del Partido Nacional que quieren meter a como dé lugar a otro compañero", manifestó Inestroza.