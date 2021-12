Candidato ganó alcaldía con campaña en Facebook y Zoom en Quimistán, Santa Bárbara

Javier Flores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hubo quienes invirtieron cantidades millonarias de lempiras, otros vendieron propiedades y sus bienes para financiar sus campañas y aún así perdieron la carrera por hacerse de un cargo público, pero creerían que hay un candidato que ganó una alcaldía haciendo su campaña mediante las redes sociales de Facebook y Zoom.



Para hacer más sorprendente este caso, suigéneris en la historia política de Honduras, el aspirante a alcalde y ahora virtual ganador de ese cargo de elección popular, está en el exilio, obligado por razones de seguridad personal.



Se trata de Rubén Darío Pacheco Pereira, quien se ha convertido en el potencial alcalde electo del municipio de Quimistán, Santa Bárbara.

Por circunstancias de la vida y por su actividad ligada con la defensa de los recursos naturales de su amado Quimistán, el homónimo del gran poeta nicaragüense salió huyendo del país tras sufrir tres atentados contra su integridad física.

Pacheco inició su carrera política allá por 2013 en las filas del novel Partido Anti Corrupción (PAC), como asesor del candidato a la alcaldía de Quimistán.



Para el próximo proceso electoral de 2017, el nativo de Quimistán aspiró por primera vez para convertirse en el alcalde de su pueblo por parte de la alianza entre los partidos Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), pero perdió ante su contendiente del Partido Nacional.



“Después del proceso general del 2017 en el que la población se volcó (a protestar) a las calles, a mediados de enero del 2018 todavía la gente estaba protestando; ahí yo recibí la primera amenaza. Me interceptó un vehículo y me dijeron que cuidado organizaba para el siguiente día, que me iba a pasar algo malo”, cuenta Rubén Darío.



“Me señaló con el dedo un individuo encapuchado, luego de eso nos alcanzó un vehículo, él se subió y salieron huyendo”. El incidente se dio en la carretera de Pinalejo hacia el casco urbano de Quimistán.

El 3 de marzo de 2018, Rubén Darío fue objeto de un nuevo atentado, cuestión que a todas luces ya no era normal.

"Me interceptan nuevamente, el motorista logró tirarse a la orilla de la carretera y pues fueron actos intimidatorios", expresa



Pero lo que acabó de confirmar sus presunciones de que lo que buscaban era matarlo ocurrió casi dos meses después. “El 28 de abril del 2018 terminé mi jornada de trabajo, nos fuimos a unas comunidades, anda yo ya con medidas de protección que el Mecanismo de Protección me había puesto; me acompañaba un policía”, relata Pacheco.

Recuerda que “ese día una motocicleta nos dio persecución, el policía se percató y me dijo: Abogado, nos vienen siguiendo. La motocicleta nos hizo cambio de luces, yo me desesperé, me metí a una gasolinera, el tipo venía con un fusil en el pecho”.



La intervención del policía que lo resguardaba impidió que el sicario actuara en ese momento, asegura.

Huir de Honduras

El 20 de febrero de 2020, el abogado de profesión decide dejar el país para evitar un mal mayor y se estableció en la ciudad de Tampa, Florida.

"Dejé todo mi patrimonio en Honduras, yo tenía mi despacho jurídico y mis fuentes de ingreso que me permitían avanzar con mis proyectos", dice Rubén.

Cuando el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hizo la campaña de los letreros en los que se preguntaba 'Dónde está el dinero', en Quimistán también pintaron uno enorme. La gente asumió que fueron las personas de la oposición política del partido de gobierno. Al siguiente día de haberse pintado el letrero, varias personas del pueblo discutieron por el hecho con Sergio Geovanny Díaz Pereira, hermano de Rubén; al tercer día Díaz Pereira fue asesinado en el interior de su veterinaria, el 15 de agosto de 2020.



Meses después, su equipo de trabajo político que había dejado en Quimistán le propuso lanzarlo como alcalde. Ganó las elecciones internas con el 92% de los votos por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y después de 40 años de mandato nacionalista en ese pueblo, Rubén Darío se ha convertido en el nuevo edil de Quimistán.

Una hazaña

Después de 40 años de mandato del Partido Nacuonal en ese municipio, Rubén Darío se ha convertido en el nuevo edil de Quimistán. Según el conteo de sus actas él obtuvo 8,043 votos superiores a los 7,563 del candidato del Partido Nacional.



Rubén Darío cree que su triunfo se debió al trabajo excepcional de su equipo de trabajo a al apoyo de al menos 26 organizaciones sociales a las que les colaboró como abogado para que tuvieran sus personerías jurídicas, trabajando ad honoren.



Patronatos, juntas de aguas, comités de salud, organizaciones de fomento educativo y ambientales, a quien les sirvió de representante legal lo llevaron al poder.

"Tengo mis miedos de regresar al país, pero ahora las cosas son un poco distintas y confío en que de la mano de Dios vamos a hacer algo", expresa.

