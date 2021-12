Glenda Umaña asegura que le encantaría entrevistar a Xiomara Castro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La periodista de origen costarricense Glenda Umaña aseguró en sus redes sociales que le encantaría poder entrevistar a la recién elegida presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya.



"Me encantaría poder entrevistarla, conocerla y tener un rato para hacerle las preguntas que tantos nos hacemos", posteó en su página de Facebook.

"En su discurso de triunfo la presidenta electa de Honduras Xiomara Castro de Zelaya, recalcó que quería un gobierno de unidad nacional ¿Esto qué significa, cuál será su estrategia, cuál será su enfoque y política internacional? ¿Qué piensa de la dictadura Ortega-Murillo y qué abordaje y comunicación tendrá con Estados Unidos? ¿Qué acciones espera desarrollar para combatir el narcotráfico y le migración? ¿Qué participación tendrá su esposo el expresidente Manuel Zelaya?", dijo la conocida periodista internacional.

"Siento que tendría una excelente conversación. Por lo que entiendo no está dando entrevistas... Pero si alguno de ustedes me la puede conseguir se los agradezco...", pidió la expresentadora de la cadena CNN.



Hasta el momento la recién elegida a sentarse en la silla presidencial no se ha pronunciado al respecto de la solicitud de la conocida comunicadora.

