Famosas que habrían tenido vínculos con el narcotráfico, según Anabel Hernández

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La periodista Anabel Hernández ha causado revuelo en las últimas semanas tras la publicación de su libro "Emma y las otras señoras del narco" en el que aparecen señaladas varias famosas como Ninel Conde y Galilea Montijo.



La publicación de la especialista en temas de narcotráfico explora como los cabecillas de la droga han amoldado la estructura machista para violentar, abusar, presumir a las mujeres.



“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más, ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma”, dijo la reportera.



"Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí, porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”, añadió.

Y es que la polémica surge porque en el libro la periodista asegura que algunas personas del mundo de la farándula se entremezclan con los capos.



En la publicación se dice que Galilea Montijo, quien supuestamente sostuvo una relación con Arturo Beltrán Leyva, mientras que Ninel Conde aceptó 100 mil dólares por tener una cita con él, Alicia Machado, Lucha Villa, Silvia Irabién o Erika Ellice Sotres Starr, conocida también por el nombre de Issabela Camil, se han relacionado con algún narco.



En una entrevista para Carmen Aristegui, la escritora dijo que estas relaciones son "vasos comunicantes" entre narcotraficantes y políticos, creando parejas ocasionales o fijas con estas modelos y actrices.



Galilea Montijo reaccionó en redes sociales, llorando desconsoladamente, la conductora del programa "Hoy" dijo que tomará acciones legales porque la presunta difamación la perjudica a ella, su familia y a la empresa para la que trabaja.

Por su parte, Ninel Conde respondió que todo lo que tiene se lo debe a Dios y a su trabajo que lleva realizando desde hace más de 20 años.