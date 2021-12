"Ya he visto un par de actas que reflejan inconsistencias": Rixi Moncada

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde que se celebraron las elecciones generales en Honduras el pasado 28 de noviembre, varios candidatos se han quejado por supuestas inconsistencias en los registros de los votos obtenidos en el proceso, incluso alegando fraude a lo interno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ante esa situación ha sido consultada en múltiples ocasiones la consejera del CNE, Rixi Moncada, quien ha pedido calma a los aspirantes y quien ha prometido que al cierre del proceso ya se habrán verificado todas las dudas que tengan los candidatos de todos los partidos políticos.

Por tal razón, este jueves aprovechó para recordarles que el plazo para realizar las impugnaciones, como debe realizarse cualquier queja, vence el viernes a las 12:00 de la noche, por lo que pidió que si no lo han hecho, procedan a realizar el trámite correspondiente.

VEA: EN VIVO: Siga en directo apertura de maletas y escaneo de actas en el CNE

"Mañana que vence el plazo de las impugnaciones, todos los candidatos que se sientan afectados por un resultado reflejado en alguna de las actas deben presentar su impugnación. Como no están todas las actas divulgadas y si el candidato tiene quejas sobre las que no están publicadas, pero él tiene en su poder su acta, debe presentar su escrito para impugnación. El plazo vence mañana a las 12 de la noche", enfatizó.

Irregularidades

Algunos candidatos a diputados al Congreso Nacional (CN), principalmente del Partido Salvador de Honduras (PSH), han denunciado que están obteniendo muy pocos representantes para el próximo Congreso y aseguran que sus actas comprueban que el pueblo sí votó de manera masiva por ellos, por lo que denuncian fraude a lo interno del CNE o en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Ante los señalamientos, Moncada dijo que aún no es posible determinar quiénes integrarán el Poder Legislativo, pues es muy pronto, ya que el escrutinio no finaliza. "Estamos al 62% de este proceso de escrutinio general. Pedí abrir la página de los resultados electorales en el caso de los diputados, pero la página no está presentando integraciones (del CN) y no está presentando integraciones para no especular con los resultados de los diputados. La integración nosotros la vamos a hacer para proyectarla hasta que tengamos al menos el 80% de cada uno de los departamentos. Nosotros entendemos lo complejo que es que cada candidato a diputado esté bajando, subiendo, entrando y saliendo en cada planilla, eso se produce porque, depende de las marcas que vaya sacando en cada una de las actas, así va creciendo, y para evitar ese conflicto es que vamos a hacer eso hasta que se tenga el 80%", explicó.

ADEMÁS: "Hubo alrededor de 60 mil personas que intentaron votar varias veces": Rixi Moncada



"Es prematuro y aventurado decir quien salió y quien no, con el 50% de las marcas", agregó la abogada, al tiempo que dijo que de comprobarse alteración de actas se procederá legalmente contra los responsables.



"Al personal a lo interno del CNE, (les dio que) deben tener claro, como lo hemos manifestado desde siempre, 'no al delito electoral'. Los registros de sus claves quedan en el sistema. Si se prestan para alterar cualquier resultado nosotros daremos la información que corresponde al ente investigativo que corresponde para que esta vez los delitos electorales no queden impunen", señaló.



La funcionaria también llamó a la Fiscalía de Delitos Electorales para que remita a las salas de verificación a sus fiscales, porque velar por la legitimidad del proceso es tarea de todos y su función no estaba limitada solamente al día de las votaciones.



"Ya he visto yo un par de actas que están al aire y que reflejan inconsistencias. Cada uno de esos casos lo vamos a evaluar y si es necesario aperturar la maleta y hacer la verificación, lo vamos a hacer, aunque tengamos que sacar tiempo extra. Nadie debe quedar con duda en cuanto a la manifestación de la voluntad popular y en el caso de los diputados es fundamental. Vamos a combatir el delito electoral en el caso de la integración de los diputados y hago un llamado a los empleados y funcionarios del CNE, a las juntas integradas para la verificación 'cuiden los resultados, cuiden la voluntad popular y hagan la verificación estricta que presenta cada una de las imágenes del acta, porque de lo contrario constituye delito electoral y puede ponerlos a la orden de cualquier tribunal, porque no vamos a tolerarles alteraciones", recalcó.

LE PUEDE INTERESAR: Diputados fueron castigados y no se reelegirán: algunos tenían hasta 30 años en el Congreso