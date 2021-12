Salvador Nasralla se retirará de sus programas a partir de enero de 2022

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Salvador Nasralla, primer designado presidencial del gobierno electo de Xiomara Castro, sostuvo una charla con EL HERALDO donde tocó diversos tópicos y uno de ellos fue su futuro en la televisión nacional.



El ingeniero aseguró que Castro de Zelaya no se reelegirá al final de su período y no habrá relaciones con China continental, como se informó en la campaña electoral.



Al entrar en funciones a partir del 27 de enero de 2022 como funcionario público, el líder del Partido Salvador de Honduras (PSH) confesó a este rotativo que sus días en Televicentro llegarán a su fin.

"Voy a estar de lleno con el gobierno. Estoy viendo cómo van a quedar los programas que he dirigido por 40 años y la dirección de deportes. Yo estaré en oficina al lado de Xiomara en el gobierno", inició contando.



Nasralla dijo que los programas X-O da dinero y Cinco Deportivo continuarán, pero con otra persona a la cabeza. Además dejará de narrar partidos de Liga Nacional y Selección Nacional.



"De televisión me despido, los programas van a continuar, los dos que he tenido seguirán. El programa deportivo habrá gente que lo haga, el programa de concursos habrá gente que lo haga, mi oficina va a estar en la presidencial y bueno es un cambio notable de vida pero se buscará personas y productores para que continúen los programas, es duro el divorcio con la televisión", aseguró.

Adiós narraciones

Honduras, en la eliminatoria a Qatar 2022, jugará en enero ante Canadá y El Salvador el 27 y 30 de enero respectivamente. En esos duelos él ya no estará porque comenzará a laborar en el nuevo gabinete de gobierno.

"Los partidos de la Selección serán el 30 y 27, con seguridad yo ya no voy a estar. El 27 se juega con Canadá que es el día de la toma de posesión y luego el domingo 30 que es ante El Salvador, 2 de febrero ante Estados Unidos.

En ninguno de esos partidos yo voy a estar y por los próximos cuatro años", explicó.

Finalmente se le consultó si hará una despedida en sus programas y explicó que "no sé realmente porque he ido asimilando esto poco a poco, ir moldeando el nuevo estilo de vida".

