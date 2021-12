Alcaldías, el premio de consuelo para los nacionalistas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque perdió muchas que estaban en su poder, ganar más alcaldías que los demás es el premio de consolación del Partido Nacional (PN) en las elecciones generales 2021.



La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó el comportamiento del elector en los 298 municipios y con los datos provisionales del Consejo Nacional Electoral (CNE) comparó las cifras actuales con las de 2017 para determinar cambios en municipalidades.



El fenómeno de Libertad y Refundación (Libre) no pasó desapercibido a la hora de escoger candidatos en las alcaldías, pues pasó de 25 municipalidades ganadas en el proceso electoral anterior a 51 en estas nuevas elecciones, llevándose la cereza del pastel con las dos ciudades más importantes del país: Distrito Central y San Pedro Sula.

Las victorias de Libre por municipio incluso podrían ser más debido a que faltan los datos de varias comunas.

Más perdedor que ganador

El Partido Nacional (PN) llegó a las elecciones generales 2021 con 173 alcaldías en su poder (58%), siendo el amo y señor en las municipios.



En este proceso electoral 2021, los nacionalistas ganaban hasta el último corte 107 municipalidades; siempre es el más ganador, pero en su victoria carga con haber perdido 66 alcaldías (38%), cuatro de cada diez que ya tenía bajo su poder absoluto.



Sin duda los golpes más duros para el nacionalismo fueron perder las alcaldías del Distrito Central y San Pedro Sula, donde la hegemonía de la estrella solitaria era grande.

La sorpresa incluso resultó mayor en Tegucigalpa, donde desde la aparición de Óscar Roberto “El Pelón” Acosta, del Partido Liberal en 1994, nadie más le ganó a un nacionalista, hasta ahora que llegó Jorge Aldana (de Libre) a la alcaldía.

En relación con las demás alcaldías que va perdiendo, el mayor beneficiado es Libre pues encontró en el voto de castigo al PN un impulso en cada rincón del territorio.



El Partido Liberal (PL), por su parte, se mantiene como la segunda fuerza de poder, por lo menos en las alcaldías, pues a nivel presidencial y diputados continúa a la baja.



Según datos recopilados por EL HERALDO Plus en 2017, los liberales lograron conquistar 89 alcaldías (29%), mientras que en el reciente proceso electoral lleva 79, es decir, tres de cada diez municipalidades.



La situación de los liberales en los municipios viene a darle un respiro al partido, pues aún cuenta con aceptación, por lo menos en pequeños municipios donde les tienen cariño.



Tanto liberales como nacionalistas estarían brindando sus alcaldías a Libre, pues faltaba información en 49 municipalidades, aunque la tendencia probable es que van a seguir perdiendo terreno.

Alianzas ganan terreno

En las municipalidades no solo los grandes partidos tradicionales tienen oportunidad de celebrar victorias.



Según las cifras provisionales del CNE, 14 municipios fueron ganados por partidos considerados pequeños, emergentes o alianzas.



Los partidos B, Todos Somos Honduras, Salvador de Honduras y Pinu-SD triunfaron en una municipalidad cada uno. Los restantes fueron para alianzas municipales.



La victoria para estas instituciones representa un salvavidas, pues el simple hecho de ganar una municipalidad les brinda la autorización para no desaparecer, aunque tengan pocos votos o no logren sacar ningún diputado.



La moneda sigue en el aire en varios municipios y Libre podría incluso despachar al bipartidismo en más alcaldías.

