Nasry 'Tito' Asfura seguirá con su rol de alcalde y cierre de gestión en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque se le miró activo durante su campaña, mientras perseguía la silla presidencial, las obras y gestiones del alcalde Nasry “Tito” Asfura no se paralizaron.



Según una fuente cercana a Asfura, no puede decirse que el munícipe se reincorporó el miércoles 1 de diciembre ya que siempre se mantuvo pendiente de los trabajos de la comuna.



Lo anterior lo demuestra el avance de licitación para la construcción de la represa río del Hombre, la cual -según las mismas autoridades- es la solución de abastecimiento para los próximo 30 años.



También que se ejecutó la la ampliación de bulevares y siguió el avance de los pasos a desnivel para mejorar la movilidad urbana en las ciudades gemelas.

LEA: Aldana propone una capital con agua y con una administración transparente

Solicitud

El pasado 4 de septiembre, Asfura reveló que solicitó al departamento de Recursos Humanos de la Alcaldía que no le pagaran los sueldos de septiembre, octubre y noviembre.



Lo anterior debido a que no estaría disponible al 100 por ciento para seguir con sus funciones al mando de la Alcaldía Municipal mientras desarrollaba su campaña política.



Pese a no cobrar los 81 mil lempiras que recibe como alcalde, siempre acudió a firmar documentos, dirigir, delegar o inspeccionar las obras en proceso.



En sus últimas apariciones en los medios, Asfura fue visto mientras felicitaba a la presidenta electa, Xiomara Castro, en su residencia de Valle de Ángeles.



Todavía queda pendiente la aprobación del presupuesto para 2022 y supervisión de la represa San José.

ADEMÁS: ¿Quiénes son las diez mujeres que han gobernado a Latinoamérica?