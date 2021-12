Salvador Nasralla: 'Xiomara solo estará cuatro años y no habrá relación con China'

Julio Cruz

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Trabajo con Estados Unidos, instituciones a depurar, cero relaciones con China continental y reelección presidencial, esos y más temas abordó Salvador Nasralla, primer designado presidencial del gobierno de Xiomara Castro, en charla con EL HERALDO.



El líder del Partido Salvador de Honduras (PSH) y cabeza en el nuevo mandato que asumirá a partir del 27 de enero el gobierno del país brindó detalles sobre la nueva administración y qué planes esperan cumplir.



¿Cómo ha ido su agenda entre labores con el nuevo gobierno y la demanda de los diputados del PSH?



Estamos trabajando diariamente con las distintas organizaciones, hoy ya tuvimos la primera reunión con el gobierno para comenzar el proceso de transición porque necesitamos toda la información de cómo están las instituciones y ministerios. Realmente por lo que la gente votó deberíamos de tener cerca de 30 diputados en el PSH, que aparezca el Partido Nacional con más de 40 y nosotros con 14 eso es absurdo, ese es un error que nace en las mesas.



¿Qué objetivos tienen dentro de los primeros 100 días de gobierno?



Generación de empleo, qué incentivos se pueden dar, bajar el costo del combustible, de la energía y dictar los pasos para la restitución del Estado de derecho a través de las personas que son las encargadas de ir viendo la elección en el 2023 del próximo fiscal y presidente de la Corte Suprema de Justicia. En los primeros 100 días es fundamental que los niños vuelvan a clases de manera presencial y además está la petición de la Cicih, revisar evasiones de impuesto que pertenecen al gobierno actual. Maccih o Cicih, como se le llame, con tal sea una institución que pueda auditar el dinero del Estado.



¿Tienen pensado depurar algunas instituciones o eliminarlas?



Sí, claro. Instituciones como Invest-Honduras que sobrevaloran los proyectos las tenemos que depurar.



¿Cómo queda con el nuevo gobierno el tema de la reelección presidencial?



La reelección es ilegal, no se permite y no tiene que haber ningún cambio en eso. En el Congreso se va a proponer que se revisen artículos porque hay algunos que se contraponen. Antes de hacer la alianza se habló eso, Libre no va a permitir que haya una reelección de una persona y se irá a elecciones dentro de cuatro años. Si Dios lo permite, vamos a estar cuatro años.



¿Los acercamientos con el gobierno de Estados Unidos qué tal van?



La relación con ellos es tan buena que 48 horas antes del triunfo ya la Embajada y el gobierno había reconocido esa victoria, así que la relación es muy buena, es nuestra prioridad. Este gobierno tiene los pies bien puestos en la tierra y sabe que el socio principal que tiene es Estados Unidos, la relación es buena y se seguirá manteniendo.



¿Y habrá relaciones con China continental?



Se sigue la misma línea, la relación de Honduras será con China Taiwán, mientras nosotros tengamos el apoyo de Estados Unidos no hay razón para pelearse con el socio y con la potencia que tenemos cerca, es la que nos compra la mayoría de las cosas y con quien tenemos mayor relación. Lo de China no está en los planes.



¿Con Venezuela y Nicaragua se dará más acercamientos?



Hay amistad de parte del Partido Libre, yo a título personal no tengo ninguna amistad con ellos pero la amistad es una cosa, no sé qué tipo de necesidad podemos tener nosotros con Venezuela, en el gobierno de Manuel Zelaya se compraba petróleo barato pero no sé cómo estarán las condiciones en estos momentos, hay una comisión de energía que trabajará en eso, en ver cómo están los precios de los hidrocarburos a nivel nacional. La relación con Venezuela no va a trascender y con Nicaragua salvo el hecho que es una relación por los aspectos limítrofes nada más.

