Tres mujeres y hombres se perfilan a convertirse en presidente del Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre dos personas con experiencia legislativa y otras cuatro que llegan por primera vez a ostentar una diputación saldría el presidente del nuevo Congreso Nacional, quienes resultaron electos del Partido Salvador de Honduras (PSH), según fuentes consultadas por EL HERALDO.



De ellas hay tres mujeres que también marcarían la historia política del país al dirigir en propiedad el órgano unicameral. Se trata de la abogada Fátima Mena, quien fungió como congresista del Partido Anticorrupción (Pac) por el período 2014 al 2018 y que se postuló por la novel institución fundada por el presentador de televisión. Las otras féminas que se perfilan a presidir la junta directiva del Legislativo del próximo cuatrienio es la doctora Suyapa Figueroa y la profesional en Derecho, Maribel Espinoza, ambas novicias en asuntos parlamentarios.

El ingeniero Luis Redondo que es parte de la gente de confianza de Nasralla y que está logrando su tercer período consecutivo como diputado por Cortés podría ser considerado para ocupar este puesto.



Otros nombres que se barajan son de los galenos, José Manuel Matheu y Carlos Umaña, candidatos más votados del PSH en Francisco Morazán al igual que Cortés.



Previo a conformar la alianza por el pueblo, Nasralla acordó con líderes de Libertad y Refundación (Libre) que iría como designado en la fórmula presidencial del partido de izquierda y que sería de la organización que él encabeza que se escogería al titular del Congreso Nacional.

El comentarista deportivo declaró a Radio América que la noche del martes anterior sostuvo una reunión con el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales para reiterarle que tiene el derecho de determinar quién será ungido como la máxima autoridad del Legislativo entre los parlamentarios que obtenga el PSH.



EL HERALDO conoció que el PSH se decantaría por una persona que ya tenga experiencia legislativa, pues la oposición tiene como objetivo reformar o abolir leyes polémicas como la Ley de Secretos Oficiales, Código Penal, Ley de las ZEDE, entre otras y se necesita a la cabeza un diputado con conocimiento parlamentario y no alguien que esté debutando.



La composición de la directiva se discutirá entre Libre -que se convierte en la principal fuerza- al igual que con el Partido Innovación y Unidad (Pinu) que todavía no saca ni un diputado. Sin embargo, no se descarta que aquellos candidatos a diputados del Partido Liberal (de los que están siendo favorecidos Kritza Pérez y Mauricio Villeda) puedan convertirse en directivos alternos para el 2022-2026.

