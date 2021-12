Alcalde electo de Gracias, Lempira, publica en Facebook a quiénes despedirá

Redacción

LEMPIRA, HONDURAS.- Pedro Escalante Campos, virtual alcalde del municipio de Gracias, Lempira, reveló en su cuenta oficial de Facebook los nombres de dos personas que despedirá al tomar el control de la comuna en enero de 2022.



"El puesto de la señorita Morelia Ponce será ocupado por otra nacionalista (NO CACHURECA) que ella humilló. ¡Ya puede presentar su renuncia! Señor Lucas, vamos con usted, por sus amenazas!", escribió Escalante Campos.

VEA: Las alcaldías históricas que está perdiendo el Partido Nacional



El virtual edil aventaja al candidato nacionalista y actual alcalde del municipio, Javier Enamorado, quien buscaba relegirse por tercera vez en su puesto, no obstante, hasta ahora los resultados no le favorecen.



El anuncio del nuevo alcalde tuvo la reacción de varios habitantes. Algunos le pidieron a Escalante Campos que fuera más prudente, sin embargo, la mayoría aplaudió su accionar.



En sus historias de Facebook, el candidato del Partido Libertad y Refundación, quien hizo alianza con el Partido Liberal, también publicó fotos de actuales funcionarios de la alcaldía, donde adjunto la imagen de una escoba.



Javier Enamorado, quien domina la alcaldía de Gracias, Lempira, desde el 2010, no pudo contra el candidato de Libre, Pedro Edgardo Escalante, quien tomará el control de la alcaldía a partir de 2022.

VEA TAMBIÉN: Las alcaldías históricas que está perdiendo el Partido Nacional