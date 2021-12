"Para mí Tito Asfura es una víctima más": Porfirio Lobo tras resultados electorales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente Porfirio "Pepe" Lobo se pronunció, por primera vez, tras las elecciones generales celebradas el 28 de noviembre en Honduras, siendo su impresión inicial que fue una "derrota estrepitosa, como nunca se había visto en el Partido Nacional".



Sin embargo, el exmandatario (2010-2014) reconoció en entrevista para Radio Cadena Voces que era algo que "ya se venía venir. Era inminente que el voto de castigo iba a ser muy fuerte y se ve en la alta presencia del pueblo hondureño en las urnas. El pueblo hondureño dijo 'basta ya'".



Y sobre el candidato que su instituto político llevaba a la presidencia, Lobo manifestó que "para mí Tito Asfura es una víctima, en el sentido de que no es contra él el voto de castigo, es contra lo que la gente repudiaba, que es el actuar de Juan Orlando Hernández y sus amigos".

"El Partido Nacional también es víctima de Juan Orlando Hernández, cuál era el grito de la gente 'Fuera JOH', o cuál se convirtió en una canción 'Ya se van, ya se van'. JOH generó una animadversión terrible y eso usted lo vivía donde fuera. Era un descaro. A veces el poder emborracha, por ejemplo los hospitales móviles que ahí están tirados, ahí tienen a (Marco) Bográn, pero Bográn no es el responsable, el responsable es el que está en Presidencial, de ahí tiene que haber venido la orden para que den ese dinero sin tanto trámite", aseguró.

El exmandatario también cree que los líderes del Partido Nacional que buscaban un cargo de elección subestimaron a los hondureños y al final eso les dejó la derrota obtenida en las urnas, donde se evidenció la falta de simpatía no solo a nivel presidencial, sino también en las diputaciones y alcaldías, en el casos de estas últimas, perdiendo las de las dos principales ciudades del país.



"Subestimaron mucho a la población, si recuerdan en una reunión en (Casa) Presidencial que circuló, se decía que no importaba lo que se hiciese, no importaba incluso los muertos en la pandemia por la tardanza en la vacunación, que lo importante era dar dinero, ayudar cerca de las elecciones, pero eso nunca ha resultado, el pueblo es mucho más inteligente que lo que cualquier político pueda creer", aseguró.



Según "Pepe" Lobo, este resultado debe ser tomado como una lección por la clase política, pues hay que dar paso a nuevos líderes, tomar en cuenta a los demás sectores y entender que el pueblo ya no se deja engañar.

"Siempre se ha dicho que el año de elecciones no importa lo que se haga, ya la gente no cree, porque la gente se pegunta '¿por qué me están dando dinero hoy y no me lo dieron cuando más lo necesitaba?, como en la pandemia o en la costa norte cuando estaba inundado y tuvo que salir de su casa. Entonces, por qué la presencia masiva, la gente no vota por las promesas, todos los políticos decimos lo mismo, que vamos a dar salud, seguridad, etc. Pero lo que hace a la gente acudir masivamente a las urnas no es el Partido Nacional, no es Tito Asfura, que lamentablemente él es un buen líder que se expuso a esta derrota, sino que reacciona al temor de no querer que algo siga", sostuvo.

Mala gestión de la campaña

Lobo también opinó que otro factor que le jugó en contra al candidato nacionalista fue el protagonismo que tuvo el actual presidente en la época electoral y que hizo que la gente los viera como uno solo.

"Imagínese que usted no sabía quien salía más, si Juan Orlando o el candidato, nunca dejó de estar presente. Lo que hacemos muchos cuando estamos en esos cargos es que le decimos al candidato: 'sepárese, haga sus propuestas, si de algo le sirvo y puedo aconsejarle pues ya sabe, pero sepárese y si tiene que 'volarme', como decimos en el argot popular, vuéleme', porque lo importante es ganar, pero cada vez que salía Juan Orlando en escena le quitaba votos a Tito y hacía ver claramente que era un candidato que él respaldaba y que él prefería, se convirtió prácticamente en el candidato de Juan Orlando", sostuvo.

El reto a futuro para el país y su partido

Porfirio Lobo cree que el Partido Nacional tiene el reto de recobrar la confianza de sus militantes y del pueblo y espera que para entonces puedan seguir contando con Asfura como un potencial candidato, pues a su criterio, es un buen líder.



Lo malo, según su impresión, es que él siempre se mantuvo alineado a Juan Orlando Hernández, "sabiendo que pudo darle mejor resultado el haberse enfrentado con él". Pero ahora, el líder nacionalista -que se ha caracterizado por ser un crítico de la actual gestión- afirma que el paso debe ser enmendar el camino e incluso, considerar las alianzas como una opción viable, como lo hicieron Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), pues dice que desde el día que vio por televisión que se había gestado una coalición entre ambos entes políticos él supo que la ganadora sería Xiomara Castro de Zelaya.

Y opina que quienes lideran el Partido Nacional deben comenzar a abrirlo, pues dice que se ha convertido en una especie de club, además de respetar los estatutos que rigen a la institución política, los cuales han sido ignorados.

Sobre Xiomara Castro, su impresión es que tiene voluntad para sacar adelante a Honduras y se mostró optimista de los cambios que se puedan experimentar durante su mandato los próximos cuatro años.

