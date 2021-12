Luis Almagro y otros líderes mundiales felicitan a Xiomara Castro por su triunfo en las urnas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Xiomara Castro, quien continúa a la cabeza de los resultados presidenciales tras las elecciones generales en Honduras sigue recibiendo reconocimientos nacionales e internacionales. Tras que su principal contrincante político , Nasry Asfura, aceptara su derrota y la visitara personalmente en su casa para felicitarla por su triunfo, varios líderes mundiales también se pronunciaron para expresar su respaldo a la que sería la primera mujer en gobernar a Honduras.



Luis Almagro,secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), utilizó su cuenta de Twitter para expresar su deseo de trabajar en conjunto con ella.



"Felicitamos a @XiomaraCastroZ por su victoria en las elecciones presidenciales de #Honduras. Esperamos trabajar y cooperar pronto con la presidenta electa en temas de democracia, derechos humanos, desarrollo sostenible y seguridad multidimensional", expresó.

VEA: Análisis: Xiomara Castro va ganando en 189 de 298 municipios de Honduras



Ante el mensaje, la exprimera dama respondió retuitéandolo y agradeciéndole.





Además de Almagro, la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, maniestó su apoyo a Xiomara, a quien llamó "compañera" y destacó que "más tarde o más temprano, el pueblo y la historia siempre hacen justicia".











Castro también ha sido reconocida por el secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien destacó el ejercicio democrático en el país y dijo que espera trabajar junto a ella para promover, entre otras cosas, la lucha contra la corrupción.





The Honduran people exercised their power to vote in a free and fair election. We congratulate them and President Elect @XiomaraCastroZ and look forward to working together to strengthen democratic institutions, promote inclusive economic growth, and fight corruption.