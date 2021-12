Gobierno de Xiomara Castro inicia reuniones con sectores claves de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La agenda de la presidenta electa de la nación, Xiomara Castro, ya funciona bajo los parámetros de un Jefe de Estado y comenzó a reunirse con los diversos sectores buscando establecer canales de comunicación y buenas relaciones.



Sin tener aún una declaratoria oficial, pero con una ventaja irreversible, la ganadora del proceso electoral arrancó los cónclaves con la empresa privada, esto mediante la asignación de una comitiva que conformó Pedro Barquero, Héctor Zelaya, Hugo Noé Pino, Rebeca Santos y Marcio Sierra.



Los puntos torales que se abordaron en el primer acercamiento y que serán insignias bajo la administración Castro en aspectos económicos fue el análisis al Presupuesto General de la República en el año fiscal 2022, replanteamiento de la deuda externa y la inversión social.

“La situación del Presupuesto General de la República es complicada. Se te va la recaudación tributaria en pago de deudas y pagos de salarios, entonces es importante hacer ver los miles de millones de lempiras que se van al año en corrupción. La manera de liberar fondos es eliminando la corrupción y estructurar la deuda para que de esa manera los fondos que se ahorren sean destinados para hacer inversión social como mejorar la salud, educación, seguridad, respeto a los derechos humanos, cuidado al medio ambiente y más”, detalló Pedro Barquero.



En la disertación con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y bajo la línea de plan de gobierno se establece renegociar las tasas a los préstamos que mantiene el estado con organismos internacionales pues “no se trata de nuevos préstamos sino que los actuales tirarlos a mayor plazo con tasas más bajas para que baje la cuota de pago mensual y de esa manera invertir en la parte social”, precisó Barquero.



El tema de los impuestos es otro aspecto determinante y se ha confirmado, a priori, que bajo el nuevo gobierno no habrá más carga tributaria a la población sin descartar que se analice a mediano plazo el poder bajarlos, confió la comitiva de la presidenta electa que se reunió el martes con los empresarios.

La reunión entre la comitiva de Castro y el Cohep estableció metas a cumplir entre ambos sectores. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo

Nuevo gabinete

Los nombres de quienes estarán en los ministerios e instituciones del gobierno entrante todavía no se conocen, pero uno que se confirmó no estará es el de José Manuel Zelaya pues él mismo le informó a EL HERALDO que “yo no pretendo estar en la administración pública, yo ya tuve todos los cargos que pude haber tenido en mi vida. Solo soy un asesor”.



Castro ha sostenido encuentros privados y en sus redes sociales el martes escribió: “Mi mensaje a la diáspora hondureña, que tanto se ha sacrificado por nuestro país: ahora tendrán una presidenta que les escuche y abogue por ustedes. Mi compromiso es con todos los hondureños, no importa dónde estén. ¡Haremos patria!”, en alusión a los connacionales en Estados Unidos.



El Cohep, tras la primera sesión de trabajo recomendó una nueva política educativa, transparencia, combate a la corrupción y generar un crecimiento económico incluyente.

