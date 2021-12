Entre diputados de Libre y el PSH se lograría el quórum y mayoría simple en el CN

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los papeles se invertirán en el nuevo Congreso Nacional y por el próximo cuatrienio serán los diputados que resultaron electos por Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH) los que podrán lograr el quórum, por ende, la mayoría simple.



El predominio del Partido Nacional en la cámara legislativa pasará a la historia y para el período 2022-2026 el partido de izquierda se convertirá en la principal fuerza con 51 diputados a nivel nacional, de acuerdo con la fórmula del cociente departamental electoral aplicada por EL HERALDO en este nivel electivo y conforme a los datos derivados del escrutinio realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que reflejan en su sistema de divulgación de resultados de las pasadas elecciones generales.

Con los 14 congresistas que está obteniendo la novel institución política fundada por el presentador de televisión Salvador Nasralla, ambas organizaciones opositoras que constituyeron la alianza por el pueblo podrán conformar el quórum (la mitad más uno de los legisladores propietarios o los suplentes incorporados) requerido para el inicio de cualquier sesión legislativa y su desarrollo.



Además, los 65 diputados que suman Libre y el PSH les permitiría darle trámite a una diversidad de iniciativas de ley y proyectos de decreto sin necesitar del respaldo de las bancadas del bipartidismo -Partido Liberal y PN-. No obstante, estas fuerzas tendrían el apoyo de algunos congresistas “cheles” que no están ligados con el presidenciable Yani Rosenthal.



De ocho partidos políticos que estaban representados en el actual CN se reducirían a seis de estas organizaciones que no estarán en el nuevo órgano unicameral. Hasta el martes quedaban al margen de diputaciones la Unificación Democrática (UD) al igual que la Alianza Patriótica Hondureña, ambas instituciones se han plegado a los cachurecos por intereses.Mientras que los aspirantes del resto de partidos minoritarios y emergentes que se postularon en casi todo el país no lograrían ocupar una curul ni por el residuo electoral.

Desde el 24 de abril de 2020, los diputados solo se reúnen por Zoom. Foto: El Heraldo

Con los últimos resultados que reportó el órgano electoral, el partido de la estrella solitaria sacaría 40 diputados (11 menos que en este Congreso), 21 curules ocuparían los liberales y por residuo electoral se colaría un delegado tanto de la Democracia Cristiana (DC) como del Partido Anticorrupción (Pac).



Aunque al final estos resultados se encuentran sujetos a leves cambios a medida que se vayan transmitiendo en las próximas horas más actas de cierre de urnas en el sitio de internet habilitado por el CNE.

Correlación y consensos

El reto para el inédito Congreso Nacional -que tendría que ser encabezado por un diputado que determine el PSH, según lo convenido con Libertad y Refundación- estará en alcanzar la mayoría calificada, es decir, los 86 votos obligatorios no solo para reformas a la Constitución u otras normativas vigentes, sino también para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el fiscal general y adjunto de la República así como los demás procesos de selección que les corresponderá.

Si los dos partidos políticos cuentan con la totalidad de votos de la bancada del PL alcanzan sin problema alguno el considerado como el número clave, pero muchos de sus legisladores buscarán asociarse con los nacionalistas como lo han venido haciendo, coincidieron analistas. Por tal razón, la correlación de fuerzas y consensos serán fundamentales sin descartar tener apoyo parcial de diputados de los dos institutos tradicionales.

El sociólogo Julio Navarro planteó que “hay una enorme oportunidad para reconstruir la institucionalidad no solo desde el punto de vista partidario del ganador de la Presidencia de la República (refiriéndose a Libre), sino de la incorporación de las diferentes bancadas en el Congreso Nacional para que puedan llegar a acuerdos de qué proyectos de ley urge el país para poder enderezar la economía y poder proyectarse a futuro como también lleguen a convenios de qué leyes se deben derogar que se crearon en condiciones de una soberbia parlamentaria”.

Hasta el martes no se había habilitado el centro de cómputo para consultas de candidatos. Foto: El Heraldo



