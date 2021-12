Secretario de Estado de EEUU felicita a Xiomara Castro por su triunfo en las elecciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, felicitó la noche de este martes a Xiomara Castro de Zelaya por su contundente triunfo en las elecciones generales de Honduras.



El alto funcionario de EEUU utilizó su cuenta de Twitter para destacar el ejercicio democrático de los hondureños y, además, mostró su interés para que la nueva presidenta trabaje junto a su país "para fortalecer las instituciones democráticas".

VEA: Nasry 'Tito' Asfura acepta la derrota y felicita a Xiomara Castro con un abrazo



"El pueblo hondureño ejerció su poder de votar en unas elecciones libres y justas. Los felicitamos a ellos y al presidente electo Xiomara Castro y esperamos trabajar juntos para fortalecer las instituciones democráticas, promover el crecimiento económico inclusivo y luchar contra la corrupción", escribió el diplomático.

The Honduran people exercised their power to vote in a free and fair election. We congratulate them and President Elect @XiomaraCastroZ and look forward to working together to strengthen democratic institutions, promote inclusive economic growth, and fight corruption. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 1, 2021

+Partido Nacional acepta la derrota y asegura que hará una oposición constructiva



Más temprano, el jefe de la diplomacia estadounidense Bian Nichols también adelantó que EE UU estaría complacido de trabajar con Castro, de confirmarse finalmente la victoria de la presidenciable de Libertad y Refundación (Libre).

“Tengo esperanzas de que en Honduras vayamos a ver el tipo de cambios que hemos estado pidiendo”, manifestó Nichols en una audiencia del Comité de Exteriores del Senado de su país.

El diplomático estadounidense recordó que Castro ha prometido que hará frente a la corrupción y atajará las causas que llevan a miles de hondureños a migrar hacia los Estados Unidos. Ante esto pronunció: “Estamos deseando trabajar con ella en todo eso”.

Nichols visitó Honduras el pasado 21 de noviembre y durante su estadía de tres días se reunió con altos funcionarios del gobierno hondureño, la cúpula de las Fuerzas Armadas, empresarios, sociedad civil y con las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el fin de brindar un respaldo al proceso democrático en nuestro país.



"Tengo esperanzas de que en Honduras vayamos a ver el tipo de cambios que hemos estado pidiendo", afirmó Bian Nichols, durante una audiencia del comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos.

VEA: Resultados elecciones Honduras: Así va la tendencia en el nivel presidencial