De cinco días será el promedio de espera por agua durante diciembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los capitalinos tendrán que esperar más por el servicio de agua potable en el mes de fiestas decembrinas.



Según el nuevo calendario de distribución para este mes la espera subió de dos, tres y hasta cinco días en diversos sectores.



En promedio, la espera será de cada cinco días en el Distrito Central, lo que significa que el agua llegará solo cuatro veces al mes.



Un ejemplo de la ampliación de la espera se refleja en sectores donde recibieron agua diez veces durante noviembre, a partir de mañana solo la tendrán siete veces porque de dos días pasó a cuatro.



Entre los lugares en que la espera de dos días subió a cuatro se enumera la Kennedy, Altos de San José, Las Palmas, Residencial Plaza, Altos de la Joya, Vegas de la Joya y también se incluye el Hato de Enmedio sector diez.



Asimismo, en colonias donde el líquido llegará cada cuatro días este último mes del año están la Kennedy, Altos de San José, Las Palmas, Residencial Plaza, Altos de la Joya y el sector diez de la colonia Hato de En medio.



Otro ejemplo de espera de cuatro días, pero en distintas zonas, se refleja en La Hacienda, El Trapiche, Florencia Sur, Prados Universitarios, Prado Verde y Prado Alto.



En las zonas donde la espera subió de tres a cinco días, el calendario del SANAA enumera la colonia Tres de Mayo (sector 1, 2 y 3), Independencia, Torocagua, Santa Fé, Policarpo Paz y la Rafael Leonardo Callejas.



Siempre en ese sector, el ente notificó que en lugares como Las Ayestas, Los Profesores, Guamilito y Bella Vista Norte la espera se extenderá a seis días.



Pese al racionamiento, en un año donde las lluvias no fueron las esperadas, el SANAA notificó que en zonas como el Mirador, Picachito, Brisas del Picacho no habrá ninguna variación y el servicio se mantendrá cada tres días.



Aunque EL HERALDO intentó contactar a las autoridades del SANAA, no se obtuvo respuestas para detallar la ampliación. No obstante en declaraciones anteriores detallaron que la medida es para garantizar el servicio pese a la falta de lluvias.



Según los informes de la entidad, el embalse de Los Laureles que abastece un 30 por ciento de la población se encuentra a un 68 por ciento de su capacidad con 7.2 millones de metros cúbicos de agua.



Por su parte, con 27.41 millones de metros cúbicos de agua, La Concepción permanece a un 72 por ciento de su capacidad. Este embalse provee agua al 45 por ciento de los abonados.