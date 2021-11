Lo que dijo Emma Coronel al juez antes de escuchar su sentencia

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Avergonzada y muy arrepentida por el daño, dijo sentirse Emma Coronel antes de escuchar su sentencia de tres años de cárcel por su participación junto a su esposo, Joaquín "El Chapo" Guzmán, en el cartel de Sinaloa.



Antes de escuchar al juez Rudolph Contreras, la exreina de belleza dijo estar arrepentida por el daño que pudo haber causado y le rogó al juez que no la separara tantos años de las gemelas que tuvo junto a "El Chapo".



Emma expresó en español su "más sincero arrepentimiento por cualquier daño que pueda haber causado", afirmando sentirse "avergonzada".



"Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia", aseguró y rogó al juez que las gemelas de nueve años que tuvo con "El Chapo" no crezcan también sin su madre tras la cadena perpetua que le dictaron a su esposo en 2019.

Contreras, quien ya ha juzgado a otros miembros del cartel de Sinaloa, determinó sentenciar a tres de los cuatro años que pedía la fiscalía ya que aseguró que Coronel era una adolescente cuando se casó con Guzmán, y además reconoció su culpabilidad luego de su arresto en febrero de 2021 en un aeropuerto en Washington.



Además de los 36 meses de detención, Contreras dispuso que Coronel cumpla cuatro años de libertad supervisada, un año menos que lo que habían requerido los fiscales, así como el pago de 1,5 millones de dólares. Los nueve meses que lleva en prisión cerca de la capital estadounidense se descontarán de su pena.



También trascendió que el juez le dijo a Emma que sugeriría que se realice su traslado a una prisión en California.

Vestida de chaqueta y pantalón de traje oscuro, y con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla negra, Coronel no hizo comentarios luego del pronunciamiento de la sentencia.